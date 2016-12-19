Казанский Интехбанк прекращает расчетно-кассовое обслуживание до завершения кризиса

В Татарстане второй по величине в регионе Интехбанк объявил, что временно приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание по техническим причинам «в связи со сложившимся кризисом в банковском секторе» региона. Это говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Обслуживание в территориальных подразделениях банка приостановлено «до стабилизации ситуации».

Ранее 19 декабря банк сообщил, что временно приостановил обслуживание клиентов по техническим причинам.

16 декабря совет директоров Интехбанка планировал обсудить меры по финансовому оздоровлению кредитной организации, напоминает ТАСС, заседание прошло 17 декабря и что там было решено, не сообщается.

16 декабря сообщалось, что с 12 декабря Интехбанк понизил с 50 000 до 10 000 руб. лимит на снятие наличных денежных средств для стабилизации обстановки в банке, как долго продлится это ограничение, не уточнялось. В банке это решение объяснили паническими настроениями среди вкладчиков из-за ситуации с Татфондбанком. «Клиенты Татфондбанка снимают наличные в наших банкоматах, тем самым опустошая их», – сказали в справочной Интехбанка. 16 декабря сайт Интехбанка опубликовал заявление правительства Татарстана о том, что оно контролирует ситуацию в банковском секторе. «У банков Татарстана достаточно капитала и ликвидных ресурсов для исполнения своих обязательств перед клиентами и осуществления расчетов», – говорилось в этом заявлении. Правительство призывало жителей республики не поддаваться панике и не забирать деньги со счетов из-за ложных сообщений о закрытии банков.

12 декабря второй по величине в Татарстане Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. 13 декабря из-за временной нехватки денег банк объявил технический дефолт по облигациям и сообщил о приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов до 17 декабря «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности». 15 декабря ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк, возложив управление на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Причина – неустойчивое финансовое положение банка и угроза интересам его кредиторов, сообщил регулятор. Также он наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Позднее стало известно, что Татфондбанк отключен от БЭСП.

16 декабря казанский «Тимер банк» сообщил, что временно приостанавливает обслуживание своих платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка – в связи с решением Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. 14 декабря «Тимер банк» ввел ограничения на обслуживание клиентов сторонних банков, в колл-центре кредитной организации ТАСС сообщили, что это временная мера и скоро обслуживание будет восстановлено, пообещав «инкассировать банкоматы».

В случае отзыва лицензии кроме компаний пострадают банки, выдавшие Татфондбанку кредиты, и держатели его бондов, писали «Ведомости». По данным RusBonds, в обращении находится пять выпусков рублевых биржевых облигаций на 20 млрд руб., а также три выпуска еврооблигаций на $190 млн.