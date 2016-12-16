Казанский «Тимер банк» приостановил обслуживание своих карт

Казанский «Тимер банк» сообщил, что временно приостанавливает обслуживание своих платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка. Как передает ТАСС, это связано с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр Татфондбанка.

14 декабря «Тимер банк» ввел ограничения на обслуживание клиентов сторонних банков, напоминает агентство. В колл-центре кредитной организации ТАСС сообщили, что это временная мера и скоро обслуживание будет восстановлено, пообещав «инкассировать банкоматы».

12 декабря второй по величине в Татарстане Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и при досрочном закрытии вкладов. 13 декабря из-за временной нехватки денег банк объявил технический дефолт по облигациям и сообщил о приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов до 17 декабря «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности». 15 декабря ЦБ ввел временную администрацию в Татфондбанк, возложив управление на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Причина – неустойчивое финансовое положение банка и угроза интересам его кредиторов, сообщил регулятор. Также он наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца. Позднее стало известно, что Татфондбанк отключен от БЭСП.

В случае отзыва лицензии кроме компаний пострадают банки, выдавшие Татфондбанку кредиты, и держатели его бондов, писали «Ведомости». По данным RusBonds, в обращении находится пять выпусков рублевых биржевых облигаций на 20 млрд руб., а также три выпуска еврооблигаций на $190 млн.

Ранее Интехбанк понизил с 50 000 до 10 000 руб. лимит на снятие наличных денежных средств для стабилизации обстановки в банке. При этом пока не известно, до какого срока продлится данное ограничение.

Позднее в соцсетях и sms-рассылках стала распространяться информация о закрытии банка «Ак барс» - крупнейшего банка в Приволжском федеральном округе. В пятницу, 16 декабря, пресс-служба кредитной организации сообщила, что офисы банка работают в штатном режиме. В «Ак барсе» подчеркнули, что такого рода информация не соответствует действительности. Правительство Татарстана заявило, что держит под контролем ситуацию в банковском секторе региона, сообщениям о закрытии банков и призывам забирать деньги из банков оно рекомендовало не верить и не распространять их дальше.