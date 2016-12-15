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ЦБ ввел в Татфондбанк временную администрацию

Одновременно объявлен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка
  • Людмила Коваль,
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  • / Ведомости
ЦБ ввел в Татфондбанк временную администрацию
ЦБ ввел в Татфондбанк временную администрацию
Е.Разумный / Ведомости

Банк России с 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» на три месяца. Как сообщает пресс-служба ЦБ, это решение связано с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Регулятор напоминает, что это страховой случай. Выплаты компенсаций вкладчиков банка должны начаться не позднее 14 дней с момента введения моратория, порядок выплат определит Агентство по страхованию вкладов. АСВ уже сообщило, что выплаты начнутся не позднее 29 декабря 2016 г., банки-агенты для этого будут отобраны не позднее 21 декабря.

ЦБ намерен останавливать проблемные банки за один день
ЦБ намерен останавливать работу проблемных банков за один день
Это позволит сэкономить до 50% денег, направляемых на их оздоровление

В связи с неустойчивым финансовым положение Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков ЦБ ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев. Ее функции возложены на АСВ. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банков на этот период приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации ЦБ назвал обследование финансового положения банка, как обычно происходит в таких случаях. В прошлый раз регулятор вводил временную администрацию в октябре в банк «Пересвет». По итогам проверки АСВ разработает предложения по дальнейшей деятельности Татфондбанка, сообщило агентство.

Татфондбанк приостановил обслуживание клиентов

13 декабря Татфондбанк подтвердил, что с 7 декабря испытывает проблемы с ликвидностью «в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях». Организация предупредила, что с 14 по 17 декабря приостановит расчетно-кассовое обслуживание клиентов «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности». Сообщалось, что председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин консультировался с правительством Татарстана (контролирует более 40% в капитале банка), руководство банка направляло в ЦБ план мер по восстановлению его финансовой устойчивости.

За последние три недели Татфондбанк потерял 10% клиентских депозитов, сообщило агентство Moody’s и снизило ему рейтинг до преддефолтного уровня
Татфондбанк потерял 10% депозитов
Moody’s снизило рейтинг банка до преддефолтного уровня

Правительство Татарстана ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка, писали ранее «Ведомости». Банк может быть санирован силами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – ему отойдет 75% акций, а 25% останется за местным правительством, рассказывали «Ведомостям» источник, близкий к совету директоров Татфондбанка, и источник, близкий к надзорному блоку ЦБ. Второй вариант – санация силами инвестора и на эту роль претендует «Ак барс», также подконтрольный республике, говорит один из них. Кроме того, правительство предлагало слияние двух банков – Татфондбанка и «Ак барса», эта идея нравилась и АСВ, говорили два собеседника «Ведомостей». По словам человека, близкого к ЦБ, дыра в группе Татфондбанка (в нее входят санированные Тимер-банк и «Советский») составляет 110–115 млрд руб.: совокупные обязательства группы равны 300 млрд руб., а активы – 150–190 млрд руб. в зависимости от того, как оценивать земли и недвижимость.

За последние три недели Татфондбанк, испытывающий трудности, потерял 10% своих депозитов, сообщило 14 декабря рейтинговое агентство Moody’s. Согласно отчетности банка на 1 ноября, население держало там 76,1 млрд руб., а компании – 46,6 млрд руб. Получается, что банк мог за короткий срок лишиться примерно 12,3 млрд руб. Moody’s снизило рейтинг Татфондбанка с B3 до Caa1 и допустило его пересмотр.

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