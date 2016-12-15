ЦБ ввел в Татфондбанк временную администрацию

Банк России с 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» на три месяца. Как сообщает пресс-служба ЦБ, это решение связано с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения. Регулятор напоминает, что это страховой случай. Выплаты компенсаций вкладчиков банка должны начаться не позднее 14 дней с момента введения моратория, порядок выплат определит Агентство по страхованию вкладов. АСВ уже сообщило, что выплаты начнутся не позднее 29 декабря 2016 г., банки-агенты для этого будут отобраны не позднее 21 декабря.

В связи с неустойчивым финансовым положение Татфондбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков ЦБ ввел в банке временную администрацию на шесть месяцев. Ее функции возложены на АСВ. Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банков на этот период приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации ЦБ назвал обследование финансового положения банка, как обычно происходит в таких случаях. В прошлый раз регулятор вводил временную администрацию в октябре в банк «Пересвет». По итогам проверки АСВ разработает предложения по дальнейшей деятельности Татфондбанка, сообщило агентство.

13 декабря Татфондбанк подтвердил, что с 7 декабря испытывает проблемы с ликвидностью «в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях». Организация предупредила, что с 14 по 17 декабря приостановит расчетно-кассовое обслуживание клиентов «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности». Сообщалось, что председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин консультировался с правительством Татарстана (контролирует более 40% в капитале банка), руководство банка направляло в ЦБ план мер по восстановлению его финансовой устойчивости.

Правительство Татарстана ведет переговоры с ЦБ о финансовом оздоровлении банка, писали ранее «Ведомости». Банк может быть санирован силами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) – ему отойдет 75% акций, а 25% останется за местным правительством, рассказывали «Ведомостям» источник, близкий к совету директоров Татфондбанка, и источник, близкий к надзорному блоку ЦБ. Второй вариант – санация силами инвестора и на эту роль претендует «Ак барс», также подконтрольный республике, говорит один из них. Кроме того, правительство предлагало слияние двух банков – Татфондбанка и «Ак барса», эта идея нравилась и АСВ, говорили два собеседника «Ведомостей». По словам человека, близкого к ЦБ, дыра в группе Татфондбанка (в нее входят санированные Тимер-банк и «Советский») составляет 110–115 млрд руб.: совокупные обязательства группы равны 300 млрд руб., а активы – 150–190 млрд руб. в зависимости от того, как оценивать земли и недвижимость.

За последние три недели Татфондбанк, испытывающий трудности, потерял 10% своих депозитов, сообщило 14 декабря рейтинговое агентство Moody’s. Согласно отчетности банка на 1 ноября, население держало там 76,1 млрд руб., а компании – 46,6 млрд руб. Получается, что банк мог за короткий срок лишиться примерно 12,3 млрд руб. Moody’s снизило рейтинг Татфондбанка с B3 до Caa1 и допустило его пересмотр.