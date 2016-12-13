Татфондбанк приостановил обслуживание клиентов

С 14 по 17 декабря «Татфондбанк» приостанавливает расчетно-кассовое обслуживание клиентов «для разработки и реализации комплекса мер по восстановлению ликвидности», сообщил банк. «С 7 декабря банк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов на фоне публикаций в СМИ о возможной санации и паники в социальных сетях», - говорится в сообщении на сайте банка.

Председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин проводит консультации с правительством Татарстана (основной акционер банка), добавляет пресс-служба банка: «План мер по восстановлению финансовой устойчивости банка направлен в ЦБ РФ».

На 1 декабря Татфондбанк привлек 75 млрд руб. средств физических лиц и 35 млрд руб. от компаний. Вчера Татфондбанк в ввел ограничения на снятие наличных в банкоматах и выдачу вкладов населению в размере 15 000 руб. в сутки и при досрочном снятии вклада в кассе - 50 000 руб. в стуки. На досрочное снятие вклада свыше этой суммы необходимо оставить предварительную заявку, срок исполнения которой составляет от одного до пяти дней в зависимости от его размера, сообщал банк. Сегодня в офисах Татфондбанка был введен режим сокращенного рабочего дня. Татфондбанк также не исполнил оферту (выкуп) по биржевым облигациям на сумму 1,856 млрд руб., накопленный купонный доход в размере 4,103 млн руб. банк также не выплатил.

О проблемах Татфондбанка на прошлой неделе сообщила газета «Коммерсантъ»: из-за проблем с проведением платежей комитет банковского надзора ЦБ должен рассмотреть вопрос санации банка. По данным источников «Ведомостей», рассматриваются два основных сценария: санация Татфондбанка и слияние его с другим подконтрольным местному правительству банком – «Ак барсом». Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня, что речи о слиянии двух банков не идет.

Агентство S&P сегодня понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Татфондбанка до «CCC-/C» с «B/B». Агентство также понизило долгосрочный рейтинг банка по национальной шкале до «ruCCC-» с «ruBBB+». Прогноз по рейтингам - негативный. По мнению аналитиков, Татфондбанк может столкнуться с серьезными изменениями в плане собственников и стратегии бизнеса, поскольку его основной владелец может смениться в результате реализации ожидаемого плана финансового оздоровления. «У Татфондбанка давно проблемы с ликвидностью, что стало одной из причин понижения нами рейтинга банка в 2015 г.», – говорит аналитик Moody’s Мария Малюкова. У банка высокая концентрация депозитной базы на крупных корпоративных клиентах, при изъятии средств которых ликвидность резко падает, что и случилось этой осенью, объясняет она. Ситуацию с ликвидностью усугубили облигации «Пересвета», которые банк заложил по сделкам репо примерно на 4 млрд руб., продолжает Малюкова: «Когда у «Пересвета» начались проблемы, по этим бумагам произошел маржин-колл и Татфондбанку пришлось вернуть привлеченные через репо средства».

Еще один татарский банк - Интехбанк - вчера ввел лимит в 50 000 руб. на снятие наличных денежных средств в собственных банкоматах из-за «нестабильной ситуации вокруг Татфонбанка», говорится в сообщении банка.