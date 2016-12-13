У казанских отделений Татфондбанка выстроились очереди

После сообщений об ограничении выдачи наличных в казанских отделениях Татфондбанка выстроились очереди в несколько десятков человек. Паники среди клиентов банка нет.

Накануне Татфондбанк объявил о массовых досрочных закрытиях вкладов после публикаций в прессе и социальных сетях о его возможной санации. Введен лимит на снятие наличных в банкоматах в размере 15 000 руб. в сутки; при досрочном закрытии вклада в кассе можно единовременно получить 50 000 руб. Также кредитная организация объявила о переходе на сокращенный рабочий день своих офисов, несколько отделений закрыты из-за проблем с ликвидностью.

Сейчас в части банкоматов Татфондбанка в Казани наличные отсутствуют. В одном из отделений скопилось около 30 человек. Они сообщили агентству, что ждут своей очереди уже второй час. При этом посетители достаточно спокойно обсуждали будущее банка. Менеджер кредитной организации прямо в зале давал разъяснения по всем возникающим у клиентов вопросам. Он подчеркнул, что ничего страшного со средствами вкладчиков не произойдет, все они застрахованы.

Правительство Татарстана по мере возможностей поддержит Татфондбанк, заверил во вторник президент республики Рустам Минниханов. Он также сообщил, что вопрос о слиянии банка «Ак Барс» и Татфондбанка не обсуждается.