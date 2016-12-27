АСВ намерено взыскать с владельцев банка «Пушкино» 15 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хочет привлечь к субсидиарной ответственности на 14,8 млрд руб. бывших руководителей банка «Пушкино», сообщила госкорпорация. Соответствующий иск в Арбитражный суд Московской области АСВ подало как конкурсный управляющий. К ответственности агентство хочет привлечь бизнесмена и бывшего совладельца банка «Пушкино» Алексея Алякина, а также еще 11 лиц, контролировавших банк. Суд принял заявление АСВ, рассмотрение назначено на 30 января.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Пушкино» осенью 2013 г., когда тот потерял платежеспособность. «Банк «Пушкино» перед отзывом лицензии действовал как МММ, выплачивая клиентам проценты по депозитам за счет притока новых вкладов», – говорил тогда гендиректор АСВ Юрий Исаев (цитата по «РИА Новости»). ЦБ следовало раньше отозвать у него лицензию, сетовал он. В 2013 г. выплаты вкладчикам банка «Пушкино» стали рекордными для АСВ – около 20 млрд руб., хотя с тех пор у агентства произошли более масштабные страховые случаи. Фактически с банка «Пушкино» началась чистка банковской системы от недобросовестных и финансово неустойчивых игроков. Владелец Национального резервного банка Александр Лебедев осенью 2013 г. разместил в своем блоге копию письма, которое направил в МВД: «Есть серьезные основания полагать, что этот портфель [ссуды юридическим лицам составляли 89% кредитного портфеля «Пушкино»] представляет собой <...> похищенные владельцами и менеджерами банка средства». Прославился банк еще и тем, что регулярно менял собственников – только в 2013 г. дважды (см. врез).

Ни сделки, ни банка За полгода до отзыва лицензии банк был продан новым акционерам, среди которых был адвокат Александр Добровинский (19,10%), занимавший тогда должность предправления девелоперской компании Potok. Осенью 2012 г. Алякин планировал выкупить Potok, первым этапом сделки должно было стать приобретение 75%-ной доли у Сергея Полонского. Но сделка развалилась, а вскоре рухнул и банк.

В 2013 г. «Пушкино» признали банкротом. Несоответствие между его активами и обязательствами составило 14,5 млрд руб.

По состоянию на 1 декабря 2016 г. в реестр требований кредиторов банка «Пушкино» включены требования на 25,6 млрд руб., в том числе кредиторов первой очереди на 23,3 млрд руб., следует из данных АСВ. Размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди составил 1,36 млрд руб.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности всегда подается спустя долгое время после признания банка банкротом, говорит партнер юридической компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. Сейчас максимальный срок подачи такого заявления – три года с момента признания банкротом, добавляет она, но на банк «Пушкино» оно не распространяется, поскольку он стал банкротом до вступления новых правил по срокам.

«Природа субсидиарной ответственности такова, что с ответственных лиц взыскивается разница между суммой задолженности перед кредиторами и собранной конкурсной массой», – рассказывает она, объясняя, что если подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности сразу или в короткий промежуток времени после признания банка банкротом, то доказательств размера недостающих на удовлетворение требований кредиторов средств для суда у конкурсного управляющего нет.

Представитель АСВ вчера на вопросы «Ведомостей» не ответил. Связаться с Алякиным не удалось.