Центробанк отказался аккредитовать «Рус-Рейтинг» и Национальное рейтинговое агентство

Это значит, их рейтинги невозможно будет использовать с 2017 года

Регулирование рынка рейтинговых агентств привело к серьезным последствиям: два из четырех активных на рынке российских рейтинговых агентств - «Рус-Рейтинг» и Национальное рейтинговое агентство (НРА) - не попали в реестр ЦБ. Хотя аккредитация ЦБ необходима им для работы, в самих агентствах нет предположений о том, что именно не устроило ЦБ.

В сообщении пресс-службы НРА говорится, что вместе с заявкой агентство приложило весь пакет документов и «привело свои внутренние регламенты и бизнес-процессы в полное соответствие с требованиями действующего законодательства». Представители «Рус-рейтинга» на момент написания заметки были недоступны для комментариев, сайт агентства был временно недоступен.

Управляющий директор НРА Павел Самиев сказал, что агентства давно ждали решения о вступлении в реестр (заявку на вступление НРА подавало в середине июля) — к сожалению, оно оказалось не в их пользу. Он планирует исправить документы, как только получит официальный ответ от ЦБ. Повторное заявление может быть направлено в ЦБ уже в начале 2017 г., говорится в сообщении на сайте агенства.

Планам может помешать существующий регламент: формальный срок аккредитации для российских рейтинговых агенств истекает уже 13 января, аккредитация иностранных агентств закроется 13 июля 2017 года. «НРА и Русрейтинг скорее всего не успеют получить аккредитацию до 13 января, даже если документы будут отправлены сегодня. Через полгода подходит второй срок аккредитации, который касается международных агентств. Не исключено, что ЦБ продлит срок аккредитации для российских рейтинговых», - говорит директор департамента риск-менеджмента ЕФГ Управление активами Александр Баранов. Рейтинги неаккредитованных российских агенств не будут использоваться с 13 января, а компании вообще не смогут заниматься кредитной рейтинговой деятельностью по закону, уверен он.

Сейчас есть несколько законодательных актов, которые ссылаются на рейтинги — с их помощью определяется первый котировальный список биржи, расчет средств УК, пенсионных фондов, профучастников рынка ценных бумаг, от рейтингов зависит инвестирование в том числе средств страховых резервов, пенсионных накоплений и военной ипотеки, говорит Баранов.

Сложившая ситуация вредит конкуренции на рынке, признают сотрудники трех рейтинговых агенств.Российские власти решили учредить закон о рейтинговых агентствах после того, как иностранные рейтинговые агентства – Fitch, Moody's и S&P – понизили суверенные рейтинги России. По мнению российских чиновников, понижение рейтингов стало следствием политической ангажированности агентств. Теперь принятый летом 2015 г. закон о рейтинговых агентствах требует в регуляторных целях применять рейтинги, принятые по национальной шкале. Пока аккредитацию получили только «Эксперт РА» (бренд RAEX) и АКРА.