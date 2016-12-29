Балтинвестбанк перешел под контроль «Абсолют банка»

Проблемы Балтинвестбанка стали очевидны с осени 2015 г. С октября он начал задерживать платежи, 18 ноября в банке начала работу комиссия ЦБ и АСВ, а 23 декабря санатором был выбран «Абсолют банк» (получил от ЦБ около 32 млрд руб. кредитов на 10 лет). За год Балтинвестбанк опустился с 77-го на 80-е место по размеру активов (77,9 млрд руб. – на 30 сентября 2015 г., 68 млрд руб. – на 30 сентября 2016 г.). До перехода Балтинвестбанка под контроль «Абсолют банка» его акционерами были председатель совета директоров Юрий Рыдник (напрямую владел 3,2%, через SPD Inc – 13,7%), Вадим Егиазаров (через аффилированные компании контролировал 27,8%), Александр Швидак (15% через Plata Group Ltd).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров