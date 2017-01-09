Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Центробанк пойдет по списку

Московская биржа доверила котировальные списки Центробанку

Теперь именно он будет определять, акции каких эмитентов могут не дотянуть до высшего уровня

Илья Усов

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