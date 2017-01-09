Рынки
Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Центробанк пойдет по списку

Московская биржа доверила котировальные списки Центробанку

Теперь именно он будет определять, акции каких эмитентов могут не дотянуть до высшего уровня
Центробанк перетасует списки эмитентов на Московской бирже
Центробанк перетасует списки эмитентов на Московской бирже
Андрей Гордеев / Ведомости

Московская биржа изменила требования к исключению акций эмитентов из первого или второго котировального списка торговой площадки. Новые правила вступили в силу 28 декабря 2016 г.

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