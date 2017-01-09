Центробанк подготовил ряд послаблений для ломбардов

Центробанк хочет остановить переток ломбардов в теневой сектор
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк и крупнейшие ломбардные ассоциации подготовили дорожную карту развития рынка ломбардов до 2020 г. («Ведомости» с ней ознакомились). Представитель ЦБ подтвердил: регулятор завершает работу над документом. Ключевое изменение, которое ЦБ готовит для рынка, – дифференцированный надзор. Регулятор планирует смягчить надзор за малыми ломбардами (сейчас к ним относятся компании с оборотом до 7,5 млн руб. в квартал), они будут сдавать лишь часть отчетности и только раз в полгода, а кроме того, платить меньше штрафов, следует из документа.