Центробанк подготовил ряд послаблений для ломбардов

Центробанк и крупнейшие ломбардные ассоциации подготовили дорожную карту развития рынка ломбардов до 2020 г. («Ведомости» с ней ознакомились). Представитель ЦБ подтвердил: регулятор завершает работу над документом. Ключевое изменение, которое ЦБ готовит для рынка, – дифференцированный надзор. Регулятор планирует смягчить надзор за малыми ломбардами (сейчас к ним относятся компании с оборотом до 7,5 млн руб. в квартал), они будут сдавать лишь часть отчетности и только раз в полгода, а кроме того, платить меньше штрафов, следует из документа.

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