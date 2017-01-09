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Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: «Орими» оставила 2 млрд руб. в банке

«Орими» потеряла 2 млрд рублей в Балтинвестбанке

Суд признал законным списание субординированных кредитов
«Орими» оставила 2 млрд руб. в банке
«Орими» оставила 2 млрд руб. в банке
Е. Кузьмина / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 26 декабря отказал группе «Орими» в удовлетворении иска к Балтинвестбанку. «Орими» с апреля 2016 г. пыталась оспорить решение временной администрации банка о списании 2 млрд руб. субординированных кредитов.

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