«Орими» потеряла 2 млрд рублей в Балтинвестбанке

Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: «Орими» оставила 2 млрд руб. в банке

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 26 декабря отказал группе «Орими» в удовлетворении иска к Балтинвестбанку. «Орими» с апреля 2016 г. пыталась оспорить решение временной администрации банка о списании 2 млрд руб. субординированных кредитов.