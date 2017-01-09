Банки Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: «Орими» оставила 2 млрд руб. в банке «Орими» потеряла 2 млрд рублей в Балтинвестбанке Суд признал законным списание субординированных кредитов 09 января 23:18 Валерия Лебедева / Ведомости – Санкт-Петербург {{fb}} {{vk}} {{twitter}} «Орими» оставила 2 млрд руб. в банке Е. Кузьмина / Ведомости Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 26 декабря отказал группе «Орими» в удовлетворении иска к Балтинвестбанку. «Орими» с апреля 2016 г. пыталась оспорить решение временной администрации банка о списании 2 млрд руб. субординированных кредитов. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров