Не каждый заемщик может стать банкротом

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда рассмотрит жалобу жителя Тюменской области Александра Волкова. Тот в ноябре 2015 г. подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о собственном банкротстве. Суд начал процедуру банкротства. Выяснилось, что у Волкова была просроченная задолженность перед 17 кредиторами на 5,4 млн руб., требования залогом не обеспечены. Арбитражный управляющий установил, что «у должника имеется жилой дом, расположенный на земельном участке в совместной собственности с супругой, являющийся единственным жильем», говорится в определении Арбитражного суда Тюменской области. Какого-либо другого имущества для удовлетворения требований кредиторов хотя бы частично у Волкова не нашлось. На этом основании суд прекратил производство.

Так же поступили и суды последующих инстанций, говорится в картотеке арбитражных дел. Суды указали – при отсутствии имущества становится недостижимо удовлетворить хотя бы часть требований кредиторов. А законодательство о банкротстве физлиц не направлено лишь на решение задачи по списанию в судебном порядке долговых обязательств такого гражданина.

С весны прошлого года на практике стали встречаться случаи, когда суды прекращали процедуры банкротства граждан, ссылаясь на отсутствие у них имущества, подлежащего реализации, рассказывает советник юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Радик Лотфуллин. При этом суды указывают, что институт банкротства физлиц не предназначен для списания долгов в судебном порядке при отсутствии имущества, продолжает он. Однако в законе о банкротстве среди оснований для прекращения производства нет такого пункта, подчеркивает Лотфуллин. Что касается недобросовестных должников, которые набирают заведомо невозвратные кредиты, то суд, завершая производство по делу, и должен решить, является должник добросовестным или нет.

Банки в суд ходить не любят В основном дела о банкротстве инициируют сами должники, говорят представители ВТБ и «Русского стандарта». При этом, по словам представителя ВТБ, на банкротство подают преимущественно клиенты, имеющие задолженность по беззалоговым кредитам. Случаи с обеспеченными кредитами единичны. Сам банк подает на банкротство только в отношении наиболее злостных и крупных неплательщиков. Всего таких дел около 50, говорит представитель ВТБ.

Суть проблемы в том, что в действующем законе о банкротстве (к которому Минэкономразвития уже разработало поправки для устранения этого пробела) не говорится о том, что цель банкротства гражданина – это списание долгов, а не реструктуризация или, например, реализация имущества, объясняет председатель совета директоров правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. Нередко суды исходят из того, что процедура реализации имущества не может быть проведена, если подлежащего реализации имущества нет, подтверждает он. Однако по смыслу закона понятно, что цель банкротства – это освобождение от обязательств, которые невозможно исполнить, это же следует и из пояснительной записки к законопроекту, указывает Олевинский. Поэтому, по его мнению, Верховный суд совершенно правильно принял дело к рассмотрению. Ведь если у гражданина есть средства для проведения процедуры банкротства, то она должна быть завершена и если суд признает должника добросовестным, то его долг должен быть списан, делает вывод Олевинский. «Неудивительно, что этот вопрос дошел до Верховного суда, и скорее всего судебные акты предыдущих инстанций будут отменены и дело будет направлено на новое рассмотрение», – прогнозирует Лотфуллин.

Сбербанк принимает участие примерно в 10 000 дел о банкротстве граждан. В абсолютном большинстве случаев инициаторами выступили сами граждане, говорит начальник управления принудительного взыскания и банкротства госбанка Евгений Акимов. Он указывает, что в его практике редко встречались случаи, когда производство прекращалось при отсутствии у должника имущества. По словам Акимова, это не может являться препятствием для введения процедуры банкротства, поэтому при уплате должником средств, необходимых для покрытия будущих расходов на проведение процедуры банкротства (вознаграждение финансовому управляющему и основные расходы на проведение процедуры), оснований для прекращения производства по делу нет.

Урегулирование проблемной задолженности в рамках дела о банкротстве гражданина является более удобным и экономичным инструментом работы для банка по сравнению с исполнительным производством, указывает Акимов. А отказ от банкротства увеличивает как продолжительность самой процедуры взыскания, так и издержки банка. Ведь в процедурах исполнительного производства погашение задолженности осуществляется в меньшем объеме и в более продолжительные сроки, говорит Акимов.

Представитель «Тинькофф банка» от комментариев отказался, его коллеги из Бинбанка и «Открытия» на запрос не ответили. Представители ВТБ и «Русского стандарта» комментировать проблему про существу не стали.