Банк «Зенит» может вновь получить новый капитал

Уставный капитал банка «Зенит» (занимает 30-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала) может вырасти почти в 1,5 раза – акционеры банка в феврале рассмотрят вопрос о его докапитализации на 14 млрд руб. Банк проведет допэмиссию, а также конвертирует в капитал субординированные займы от «Татнефти» на 9 млрд руб. (компании принадлежит 50,4% в капитале банка), говорится в сообщении «Зенита». Завершить докапитализацию банк планирует к концу первого полугодия.

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