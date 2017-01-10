Банк «Зенит» может вновь получить новый капитал

Банк «Зенит», подконтрольный «Татнефти», может вновь получить вливания в капитал
М. Стулов / Ведомости
Уставный капитал банка «Зенит» (занимает 30-е место по активам в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по итогам III квартала) может вырасти почти в 1,5 раза – акционеры банка в феврале рассмотрят вопрос о его докапитализации на 14 млрд руб. Банк проведет допэмиссию, а также конвертирует в капитал субординированные займы от «Татнефти» на 9 млрд руб. (компании принадлежит 50,4% в капитале банка), говорится в сообщении «Зенита». Завершить докапитализацию банк планирует к концу первого полугодия.