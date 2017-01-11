Страхование
Статья опубликована в № 4238 от 11.01.2017 под заголовком: ОСАГО не останется без денег

ЦБ форсирует реформу ОСАГО

Он намерен уже в марте перейти на натуральное возмещение ущерба, а те, кто окажется не готов, продолжат выплачивать деньгами
Центробанк торопится перейти на натуральное возмещение ущерба в ОСАГО
Центробанк торопится перейти на натуральное возмещение ущерба в ОСАГО
Д. Новожилов / Ведомости

С установлением приоритета ремонта в ОСАГО тянуть больше нельзя, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая на круглом столе в Госдуме: 1 марта 2017 г. поправки к закону об ОСАГО должны вступить в силу. Для этого регулятору пришлось предусмотреть целый ряд исключений (см. врез). «Нет у тебя сегодня СТО под боком – получи деньги... Там, где нет СТО, будет выплата деньгами, ничего не поменяется», – заявил Чистюхин. По сути, натуральное возмещение заработает только для тех страховщиков, которые заинтересованы в сокращении нестраховых выплат и которые создадут для этого необходимую инфраструктуру, подчеркнул он. Крупные игроки уже готовы, заявил заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин.

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