Выдача потребительских кредитов в Петербурге вернулась на уровень 2014 года

Северо-Западный банк Сбербанка по итогам 2016 г. выдал в Санкт-Петербурге 89 500 потребительских кредитов на сумму 21,6 млрд руб., по объему это на 50% больше, чем годом раньше, заявили в пресс-службе. В целом по Северо-Западу в 2016 г. Сбербанк выдал 58,7 млрд руб. потребительских кредитов, рост в годовом выражении составил 46%.

«ВТБ 24» за прошлый год выдал в Петербурге и Ленобласти 71 800 потребительских кредитов на сумму в 28,8 млрд руб., что на 107% больше, чем в 2015 г. В «Почта банке» выдачи кредитов наличными в СЗФО увеличились на 154% до 7,9 млрд руб., говорит директор по развитию розничного бизнеса «Почта банка» Григорий Бабаджанян. Северо-Западный филиал банка ВТБ, по словам его представителя, за 2016 г. зафиксировал рост по выдачам потребкредитов на 19%, сумма выданных филиалом кредитов составила более 3 млрд руб.

Быстрее всего, по словам банкиров, растут сегменты наличного и pos-кредитования. Благодаря этим сегментам в прошлом году банкам удалось вернуться к уровню 2014 г. и даже превысить его. «Выдачи потребкредитов в 2016 г. все же оказались выше результата за 2014 г., когда "ВТБ 24" выдал петербуржцам и жителям области 28,5 млрд руб. Хотя по итогам девяти месяцев 2016 г. сумма выданных банком кредитов наличными была меньше на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.», - цитирует пресс-служба старшего вице-президента, управляющего филиалом «ВТБ 24» в Петербурге Михаила Иоффе. Северо-Западному Сбербанку удалось вернуться к уровню 2014 г. по потребительским кредитам, говорит его представитель.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физлиц за 2016 г., по данным сайта ЦБ, снизились с 25,43% в январе до 23,23% в октябре по кредитам до одного года и с 18,11 до 16,45% по кредитам свыше одного года. В то же время, по данным банков, существенно выросла средняя сумма потребительского кредита. В Сбербанке по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 12% до 211 900 руб., в «ВТБ 24» - на 25% до 400 000 руб., в «Почта банке» сумма кредита увеличилась на 30% до 172 000 руб.

В 2016 году рынок отыгрывал показатели, которые просели в 2014 и 2015 гг., цитирует пресс-служба территориального директора «БКС Премьер» Вадима Исакова. По его прогнозу, в 2017 году продолжится восстановление утраченных позиций в сегменте потребительского кредитования прежде всего за счет кредитных карт и нецелевых кредитов. Потребность клиентов в сегменте кредитов наличными сохранится в ближайшие два года и будет одним из драйверов развития всего розничного рынка, считает управляющий розничным филиалом банка ВТБ в Петербурге Оксана Кочерга.

В этом году сохранятся позитивные тренды, которые в 2016 г. позволили стабилизировать ситуацию на розничном рынке, ожидает Бабаджанян. По его словам, будет снижаться просрочка по новым поколениям выдач кредитов, можно ожидать более активного перехода к сберегательной модели поведения. «Конкурентная борьба банков за хороших заемщиков станет жестче – в ход пойдут ценовые методы конкуренции, связанные с предложением клиентам других банков более выгодных условий обслуживания действующих кредитов, поэтому одним из рыночных «хитов» этого года станут программы рефинансирования», прогнозирует он.

В ближайшее время ставки снижаться не будут, так как ценовые условия розничного кредитования достигли предкризисных значений, и уровень процентных ставок уже нельзя назвать сдерживающим фактором роста объемов потребительского кредитования, считает Оксана Кочерга.