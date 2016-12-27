«Сегодня идеальная ситуация для любого реформатора»

Герман Греф рассказал, как Сбербанк справляется с ролью полигона для экспериментов ЦБ и почему не ждет потрясений в год 100-летия Октябрьской революции

В интервью «Ведомостям» полтора года назад Герман Греф предсказал «не самые простые для экономики в целом и для банковского сектора в частности» 2015 и 2016 гг., констатировал долгосрочный негативный тренд и не видел «источников роста, которые позволили бы из этого тренда выйти». Но в уходящем году Сбербанк обогнал по стоимости «Газпром», за девять месяцев имел чистую прибыль без малого вдвое больше, чем за весь прошлый год, и планирует дальнейший рост и прибыли, и активов. Греф доволен сложившейся политической конъюнктурой как условием для успешных экономических реформ, в частности «контрольным пакетом «Единой России» в Госдуме и высоким рейтингом президента. Он также полностью согласен с «болезненными» для банков действиями регулятора – ужесточением надзора, повышением требований к капиталу. В преддверии нового года Греф объясняет «Ведомостям», из чего складываются его «позитивные ожидания».

ПАО «Сбербанк России» Коммерческий банк

Акционеры (данные банка на 30 сентября 2016 г.): Центральный банк РФ (50% плюс одна акция, голосующая доля – 52,3%), остальные акции в публичном обращении.

Капитализация (LSE) – $61 млрд.

Финансовые показатели (МСФО, девять месяцев 2016 г.):

активы – 25,5 трлн руб.,

собственный капитал – 2,7 трлн руб.,

чистая прибыль – 400,1 млрд руб.



Основан в 1841 г., когда российский император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс.

– В этом году Сбербанк стал не только самой прибыльной компанией, но и обогнал по капитализации «Газпром», а в какой-то момент, хотя и на короткое время, – «Роснефть». С вашей точки зрения, когда Сбербанк станет самой дорогой компанией в России, оставив позади газовые и нефтяные монополии? Не помешает ли этому стагнация в реальной экономике, ведь все ждут ухудшения качества корпоративных заемщиков?

– Для нас не имеет серьезного значения, какое у нас место по капитализации. Для банка в целом, конечно, принципиально важно приносить доход акционерам, увеличивая прибыль на одну акцию. Как показывает практика, капитализация банка очень хорошо отражает динамику этого показателя. Кроме того, капитализация имеет практическое значение для менеджмента, поскольку первый год включена в KPI и влияет на наш отложенный бонус (переменная часть вознаграждения для топ-менеджмента банка, составляющая 60% общей суммы. – «Ведомости»). В нашей повестке главное – обеспечение роста фундаментальных показателей банка, а все остальные показатели производны.

– Но все же Сбербанк – первая несырьевая компания, которая стала самой дорогой в России.

– Мы видим такой тренд во всем мире. Вспомните, что раньше крупнейшей компанией была ExxonMobil, которая теперь не входит в первую пятерку. То, что компании из других секторов растут в цене, – это нормально. Капитализация нефтяных компаний очень сильно пострадала от падения цен на нефть, и если цены пойдут вверх, то котировки «Роснефти» и «Газпрома» тоже поднимутся.

Чего ждать от заемщиков