ЦБ начал массовую проверку в малых пенсионных фондах

Центробанк решил навести порядок на рынке неакционированных пенсионных фондов
Андрей Гордеев / Ведомости
Центробанк начал массовую проверку негосударственных пенсионных фондов (НПФ), не прошедших акционирования и продолживших работу в форме некоммерческих организаций (НКО). Проверки регулятор начал в конце прошлого года, рассказал «Ведомостям» топ-менеджер одного из фондов. Это действительно так, подтверждает гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов: «В пенсионных фондах, продолживших работу в статусе НКО, проходят проверки, они сравнимы по масштабам с теми, которые проводились регулятором в НПФ при вступлении в систему гарантирования прав застрахованных лиц». По его словам, ЦБ проверяет в фондах многие аспекты деятельности, включая бухгалтерские балансы, обороты по счетам, учредителей и проч. «Проверка явно неформальная и весьма тяжелая для фондов», – констатирует Околеснов.