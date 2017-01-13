Сбербанк заработал 517 млрд рублей прибыли в 2016 году

За 2016 г. Сбербанк заработал 517 млрд руб. чистой прибыли, следует из отчета госбанка по РСБУ за предыдущий год. Это немного больше, чем рассчитывали получить чиновники, заложившие в проект бюджета на 2017-2019 гг. дивиденды в размере 50 млрд руб. по акциям Сбербанка. И хотя дивиденды госбанк платит исходя из прибыли по МСФО, данные которым появятся весной, результаты по российским стандартам, как правило, схожи. Согласно ожиданиям чиновников, прибыль Сбербанка должна была составить 500 млрд руб. (ЦБ принадлежит 50% плюс 1 акция).

Правда, прибыль Сбербанка за 2016 г. может еще измениться: в результаты прошлого года еще не включены события после отчетной даты (СПОД). Представитель Сбербанка в ходе телеконференции пояснил, что в 2016 г. госбанк проводил переоценку недвижимости, кроме того, была предоплата налогов - все это войдет в СПОД. Пока что, исходя из опубликованных госбанком результатов, ему удалось заработать более чем в 2,3 раза больше по сравнению с 2015 г., когда его чистая прибыль составила 218,4 млрд руб.

«Мы видим, как банки выходят из процентного шока: в 2015 г. они пострадали дважды - от резкого роста процентных ставок и от падения качества кредитов», - говорит аналитик БКС Ольга Найденова. Чистый процентный доход госбанка за год вырос на 41,5% и превысил 1,1 трлн руб.: процентные доходы увеличились на 3,9%, а расходы сократились на 21,8%. Чистая процентная маржа госбанка за год выросла на 71 базисный пункт (б. п.) до 5,6%, пишут аналитики ВТБ-капитала. Сбербанк оптимизировал структуру средств клиентов в пользу более дешевых ресурсов, говорится в сообщении банка к отчетности. За год он сократил средства компаний на 19,8%, следует из данных госбанка. Депозиты физлиц Сбербанк увеличил на 5,4%. При этом корпоративный кредитный портфель Сбербанка сократился на 7,6% до 11,32 трлн руб., розничный - вырос на 4,9% до 4,33 трлн руб.

Там же госбанк указывает на фактор снижения уровня процентных ставок относительно 2015 г. Чистый комиссионный доход Сбербанка за год вырос на 21,3% до 318,6 млрд руб.

В 2016 г. качество кредитов постепенно восстанавливалось, а стоимость риска снижалась, говорит Найденова. За прошлый год Сбербанк направил в резервы почти 257 млрд руб., в 2015 г. в полтора раза больше - 401,6 млрд руб. За год стоимость риска снизилась на 1 процентный пункт (п. п.) до примерно 1,6%, подсчитала Найденова. По итогам IV квартала показатель вовсе составил 1%, указывает она. В декабре Сбербанк распускал резервы - на 14,2 млрд руб., объясняет Найденова, правда, в основном это было обусловлено укреплением рубля. Об этом же говорится и в сообщении госбанка. В декабре рубль по отношению к доллару укрепился на 7,1%, указывают аналитик ВТБ-капитала. А вот существенного влияния на прибыль, в отличие от стоимости риска, роспуск резервов не оказал, указывает Найденова, поскольку валютные кредиты хеджируются и банк несет одновременно структурные потери по валютным операциям - 17,8 млрд руб.