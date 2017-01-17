Курс доллара опустился ниже 59 рублей

Рубль укрепляется в первую очередь из-за роста цен на нефть, кроме того, оказывает влияние и ослабление доллара к евро
Сергей Портер / Ведомости
Курс доллара расчетами «завтра» стоил меньше 59 руб. во вторник днем на торгах Московской биржи. Правда, такой курс продержался всего четыре минуты. К 14.35 мск доллар подешевел до 58,99 руб. и затем опускался до 58,95 руб., но уже к 14.39 мск он подорожал до 59,04 руб. Так дешево доллар не стоил с 30 июля 2015 г. К 15.40 мск за американскую валюту давали 59,14 руб., что на 72 коп. меньше по сравнению с закрытием торгов днем ранее. Евро к этому моменту подешевел на 15 коп. до 63,32 руб.
Официальный курс доллара, установленный Банком России на 18 января, понижен на 20,5 коп. до 59,40 руб., евро - повышен на 5,56 коп. до 63,29 руб.
«Рубль укрепляется в первую очередь из-за роста цен на нефть, кроме того, оказывает влияние и ослабление доллара к евро», - говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Возможно, доллар может подешеветь еще на 1-2 руб., но среднесрочно укрепление ниже этого уровня маловероятно, считает он.
Во вторник баррель Brent подорожал на 0,95% до $56,39, Urals - на 2,2% до $53,72.
Влияют цены на нефть, солидарен экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. «Мы ожидаем, что в I квартале 2017 г. рубль может и дальше продолжить укрепляться на фоне сильной сезонности текущего счета: в январе - марте значительно падают объемы импорта, а объемы экспорта остаются примерно такими же. За счет этого в страну приходит больше валюты», - говорит он.
Кузьмин полагает, что доллар может подешеветь еще на пару рублей, если цены на нефть останутся такими же. Если цены на нефть будут ближе к $60 за баррель, возможно, Центробанк сможет начать покупать валюту, заключает он.
Аналитики Райффайзенбанка также не исключили дальнейшее укрепление рубля в январе и феврале «из-за сезонного спада импорта, но весьма умеренными темпами - на 0,5-1,0 руб. от текущих уровней», цитирует их Reuters. По их мнению, потенциал для укрепления ограничен низким запасом валютных активов у банков, а также вероятным повышением спроса корпоративного сектора на иностранные активы из-за повышения долларовой ставки.
«Рубль остается в нашем целевом коридоре на фоне сильной нефти, волатильность которой в последние дни также несколько снизилась. Похоже, что рубль до конца недели сохранится в диапазоне 59-60 против доллара и 62,7-64,2 против евро», - пишут аналитики банка «Нордеа». Январские налоги традиционно не слишком велики, поэтому их влияние на рынок может быть довольно умеренным, считают они.
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