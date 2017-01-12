Курс доллара приблизился к отметке в 59 рублей

На торгах на Московской бирже в четверг курс доллара снизился по отношению к рублю, приблизившись к отметке в 59 руб./$. Курс евро изменился незначительно, свидетельствуют данные торгов.

«Рубль сейчас соответствует состоянию платежного баланса», – заявил министр финансов Антон Силуанов (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув, что курс российской национальной валюты – это «равновесная величина», формируемая на основе спроса и предложения.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18.25 мск составлял 59,3 руб./$ – это на 0,5 руб. ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня. Евро к этому времени подорожал, но всего на 0,1 руб.: за него давали 63,2 руб. Пятого января курс доллара расчетами «завтра» впервые с июля 2015 г. опустился ниже 60 руб. и оставался там до конца недели. 10 января ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 59,9 руб. До этого последний раз официальный курс доллара находился ниже 60 руб. 30 июля 2015 г. Однако в следующие дни на торгах доллар немного отыграл свое падение, вновь вернувшись на уровни выше 60 руб./$.

«Пресс-конференция будущего президента США Дональда Трампа добавила неопределенности относительно его первых решений в кресле президента», – говорит портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. По его словам, это спровоцировало продажу долларовых активов и ослабление американской валюты относительно евро. «Участники рынка рассчитывали, что Трамп объявит конкретные меры по сокращению налогов и размеры прочих финансовых стимулов, но этого не произошло», – добавляет он. Ослабление доллара против евро связано с выходом сильной статистики по промышленному производству в еврозоне, считает главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина: «Данные по приросту промышленности продемонстрировали рост до 3,2% в ноябре против ожиданий 1,6% и предыдущего значения 0,6%. На этом фоне евро показал укрепление в течение дня, даже несмотря на довольно высокие данные по импортной инфляции в США».

Во вторник значительно выросли цены на нефть, напоминает аналитик «ВТБ 24» Алексей Михеев. По его мнению, это и стало главным драйвером для удорожания рубля относительно доллара. «В краткосрочной перспективе мы полагаем, что общее антидолларовое ралли продолжится: ждем, что отметка в 59 руб. также вскоре падет», - отмечает он. «В долгосрочном плане укрепление рубля к доллару ограничено уровнем сопротивления в 55-57 руб.», – указывает Постоленко.

Лапшина предлагает обратить внимание на выступление главы ФРС США Джаннет Йеллен, которое должно состояться в пятницу. «Оно может вызвать укрепление доллара против евро, а также против рубля. В этой связи в пятницу можно ожидать отдаления курса от отметки 59 руб./$ и возвращение в ранее наблюдавшийся коридор 59,5-60,5 руб./$», – указывает она.