Минфин отремонтировал европротокол

С подачи чиновников ремонт автомобиля после аварии со временем может быть выгоднее выплаты
Александра Астахова / Ведомости
Минфин исполнил поручение первого вице-премьера Игоря Шувалова, который в ноябре 2016 г. поручил снять с сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии при отсутствии человеческих жертв. В четырех регионах, где действует так называемый безлимитный европротокол, – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – ведомство предложило оформлять его, даже если оба участника аварии отрицают свою вину. Здесь, если обстоятельства аварии зафиксированы и переданы через «ЭРА-Глонасс» в автоматизированную информационную систему (АИС) ОСАГО, выплата по европротоколу может составлять до 400 000 руб. А если не зафиксированы – до 50 000 руб.