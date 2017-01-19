Промсвязьбанк заработал 12,1 млрд рублей в 2016 году

За 2016 г. Промсвязьбанк, подконтрольный братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, заработал 12,1 млрд руб. Такие показатели раскрыл вчера сам банк, указав, что это предварительные данные по российским стандартам бухучета (пока что из российских банков за 2016 г. отчитался только Сбербанк). Столь существенную прибыль (еще в начале прошлого года банк был на грани убытков с прибылью всего 0,4 млрд руб. в I квартале) Промсвязьбанку обеспечили заработки IV квартала, следует из ответа его представителя. Чистая прибыль банка в октябре – декабре неожиданно составила 10,13 млрд руб.

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