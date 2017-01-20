Персональные финансы
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Доходная карта не бита

Проценты по дебетовым картам почти сравнялись со ставками по вкладам

Проценты по депозитам снижались весь прошлый год, а по доходным картам – нет
На некоторые доходные карты уже капают проценты, выше ставок вкладов в госбанках
На некоторые доходные карты уже капают проценты, выше ставок вкладов в госбанках
Евгений Разумный / Ведомости

Клиенты банков давно распробовали удобный и выгодный платежный инструмент – дебетовые карты с начислением процентов на остаток их собственных средств (доходные карты), утверждают банкиры. «Доходные карты сейчас весьма востребованы: на них приходится примерно 40% новых продаж», – указывает начальник управления развития дебетовых продуктов банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. Доля держателей таких карт в Бинбанке составляет 60–65% карточных клиентов, говорит начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин. С середины 2016 г. на все дебетовые карты этого банка начисляется доход. Такая же ситуация и в «Глобэксе».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике