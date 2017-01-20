Проценты по дебетовым картам почти сравнялись со ставками по вкладам

Клиенты банков давно распробовали удобный и выгодный платежный инструмент – дебетовые карты с начислением процентов на остаток их собственных средств (доходные карты), утверждают банкиры. «Доходные карты сейчас весьма востребованы: на них приходится примерно 40% новых продаж», – указывает начальник управления развития дебетовых продуктов банка «Открытие» Дмитрий Лепехин. Доля держателей таких карт в Бинбанке составляет 60–65% карточных клиентов, говорит начальник управления развития продуктов Бинбанка Алексей Охорзин. С середины 2016 г. на все дебетовые карты этого банка начисляется доход. Такая же ситуация и в «Глобэксе».

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