Bank of Cyprus разместил акции в Лондоне «в знак доверия»

Bank of Cyprus оправляется от кризиса и теперь даже может снова выплачивать дивиденды

Bank of Cyprus, который четыре года назад был вынужден конвертировать депозиты в акции ради своего спасения, в четверг разместил акции на Лондонской фондовой бирже. Гендиректор банка Джон Хурикан назвал этот шаг «абсолютным вотумом доверия» Лондону, который продолжит оставаться одним из главных мировых финансовых центров и после выхода Великобритании из Евросоюза.

Акции в Лондоне размещены взамен прежнего листинга на Афинской фондовой бирже. Bank of Cyprus решил пойти на такой шаг еще до референдума о Brexit и не изменил своего решения после, отметил Хурикан. Банк также планирует удвоить размер своих активов в Великобритании (сейчас 1 млрд фунтов) и немного увеличить с 250 число сотрудников в стране, пишет Financial Times. Активы Bank of Cyprus превышают 22 млрд евро. «Мы верим, что страна с населением в 70 млн человек и большим числом компаний может помочь нам получать прибыль для акционеров», - сказал Хурикан.

Акции банка также торгуются на бирже в Никосии.

Будущее Лондонской биржи тем не менее выглядит неопределенным, отмечает FT. LSE Group в прошлом году договорилась о слиянии с конкурентом Deutsche Borse, который на прошлой неделе опубликовал доклад о плюсах перемещения клирингового бизнеса LSE во Франкфурт после Brexit. Но LSE поспешила заверить, что не намерена выводить его из страны. Этот вопрос станет одним из главных во время переговоров по Brexit, поскольку некоторые лидеры ЕС, в частности президент Франции Франсуа Олланд, говорили, что клиринг выполняемых в евро транзакций должен происходить только внутри ЕС.

Bank of Cyprus пришлось конвертировать часть незастрахованных депозитов в акции в ходе реструктуризации во время кризиса на Кипре в 2013 г. Среди вкладчиков-акционеров оказались и россияне. Кроме того, в сентябре 2013 г. банк обновил совет директоров, в него вошли несколько россиян.

В начале этого года Bank of Cyprus выплатил займы, экстренно предоставленные ему центробанком в размере 11,4 млрд евро (что соответствовало более 60% ВВП Кипра в 2013 г.), и снова получил возможность выплачивать акционерам дивиденды. В мае 2016 г. министр финансов Кипра Харрис Георгиадес говорил «Ведомостям», что бывшие вкладчики, ставшие акционерами, в том числе российские, смогут частично возместить свои потери через участие в капитале, так как о возврате депозитов речи не идет.

В четверг Хурикан отметил, что в этом году банк еще не будет выплачивать дивиденды, пишет Reuters. «Пока мы не закончим работу по восстановлению баланса, говорить об этом преждевременно», - сказал он.