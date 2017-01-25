Рынки
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Четверть пенсий выбыла из списка

Московская биржа исключила из первого котировального списка бонды почти на четверть триллиона рублей

Теперь в большинство из этих бумаг нельзя будет вкладывать пенсионные накопления
Частным пенсионным фондам, возможно, придется избавляться от инвестиций в облигации почти на 250 млрд руб., которые Московская биржа вывела из первого котировального списка
Частным пенсионным фондам, возможно, придется избавляться от инвестиций в облигации почти на 250 млрд руб., которые Московская биржа вывела из первого котировального списка
А. Гордеев / Ведомости

Московская биржа с 31 января понижает для ряда выпусков облигаций уровень листинга. Семь облигационных выпусков «Открытие холдинга» и один из двух выпусков «ОВК финанс» (входит в группу компаний «Объединенная вагонная компания») были переведены из первого котировального списка во второй. Причина – рейтинги бумаг оказались ниже требований новых правил Московской биржи. Из-за этого же в некотировальный из первого были переведены 19 выпусков еще 12 эмитентов (см. график). Суммарный объем выпавших из первого котировального списка бондов – 243,8 млрд руб. Почти половина из них приходится на «Открытие холдинг» – 114 млрд руб.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике