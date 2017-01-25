Московская биржа исключила из первого котировального списка бонды почти на четверть триллиона рублей

Московская биржа с 31 января понижает для ряда выпусков облигаций уровень листинга. Семь облигационных выпусков «Открытие холдинга» и один из двух выпусков «ОВК финанс» (входит в группу компаний «Объединенная вагонная компания») были переведены из первого котировального списка во второй. Причина – рейтинги бумаг оказались ниже требований новых правил Московской биржи. Из-за этого же в некотировальный из первого были переведены 19 выпусков еще 12 эмитентов (см. график). Суммарный объем выпавших из первого котировального списка бондов – 243,8 млрд руб. Почти половина из них приходится на «Открытие холдинг» – 114 млрд руб.

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