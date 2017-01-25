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Российские банки заработали за год почти триллион рублей

ЦБ ждет такого же или лучшего результата в 2017 году
Существенное влияние на прибыль банков в прошлом году оказало то, что они создали гораздо меньше резервов, чем в 2015 г.
Существенное влияние на прибыль банков в прошлом году оказало то, что они создали гораздо меньше резервов, чем в 2015 г.
М. Стулов / Ведомости

Российские банки заработали в 2016 г. 930 млрд руб., подсчитал ЦБ. Годом ранее прибыль банковского сектора составила всего 192 млрд руб.

Более половины всей прибыли 2016 г. заработал Сбербанк – 517 млрд руб. Газпромбанк заработал 110 млрд руб. (в декабре банк получил 60 млрд руб. помощи от акционеров), ВТБ – 70 млрд руб., «ВТБ 24» – 43 млрд руб, следует из их российской отчетности. Банк «Открытие», помимо вышеперечисленных также входящий в топ-5 по активам, получил чистую прибыль 14,1 млрд руб.

Самым убыточным банком 2016 г., без учета санируемых кредитных организаций, стал банк «Югра», потерявший 32,2 млрд руб.
Лидером убытков за 2016 год стал банк «Югра»
Больше потерял только санируемый БМ-банк

Существенное влияние на прибыль банков в прошлом году оказало то, что они создали гораздо меньше резервов, чем в 2015 г. Так, остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за 2016 г. на 3,5%, или на 188 млрд руб., приводит данные ЦБ. В 2015 г. банки создали резервов на 1,3 трлн руб.

ЦБ ждет, что прибыль банков в этом году будет на уровне 2016 г., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре. Видя, как банки довольно осторожно действуют и аккуратно управляют рисками при выдаче кредитов, регулятор не ожидает резкого роста резервов в 2017 г., объясняла она.

«И это хорошая база, когда мы говорим о прибыли банков, – понятно, что это база для капитализации банков. Поэтому это положительный фактор для развития банковской системы и ее устойчивости», – сказала она (цитаты по ТАСС).

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