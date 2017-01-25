Российские банки заработали за год почти триллион рублей

Существенное влияние на прибыль банков в прошлом году оказало то, что они создали гораздо меньше резервов, чем в 2015 г.

ЦБ ждет такого же или лучшего результата в 2017 году

Российские банки заработали в 2016 г. 930 млрд руб., подсчитал ЦБ. Годом ранее прибыль банковского сектора составила всего 192 млрд руб.

Более половины всей прибыли 2016 г. заработал Сбербанк – 517 млрд руб. Газпромбанк заработал 110 млрд руб. (в декабре банк получил 60 млрд руб. помощи от акционеров), ВТБ – 70 млрд руб., «ВТБ 24» – 43 млрд руб, следует из их российской отчетности. Банк «Открытие», помимо вышеперечисленных также входящий в топ-5 по активам, получил чистую прибыль 14,1 млрд руб.

Существенное влияние на прибыль банков в прошлом году оказало то, что они создали гораздо меньше резервов, чем в 2015 г. Так, остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился за 2016 г. на 3,5%, или на 188 млрд руб., приводит данные ЦБ. В 2015 г. банки создали резервов на 1,3 трлн руб.

ЦБ ждет, что прибыль банков в этом году будет на уровне 2016 г., говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре. Видя, как банки довольно осторожно действуют и аккуратно управляют рисками при выдаче кредитов, регулятор не ожидает резкого роста резервов в 2017 г., объясняла она.

«И это хорошая база, когда мы говорим о прибыли банков, – понятно, что это база для капитализации банков. Поэтому это положительный фактор для развития банковской системы и ее устойчивости», – сказала она (цитаты по ТАСС).