Банки
Статья опубликована в № 4248 от 25.01.2017 под заголовком: Банки отработали резерв

Лидером убытков за 2016 год стал банк «Югра»

Больше потерял только санируемый БМ-банк
Самым убыточным банком 2016 г., без учета санируемых кредитных организаций, стал банк «Югра», потерявший 32,2 млрд руб.
Самым убыточным банком 2016 г., без учета санируемых кредитных организаций, стал банк «Югра», потерявший 32,2 млрд руб.
М. Стулов / Ведомости

Вчера Центробанк опубликовал отчетность банков за декабрь 2016 г. Самым убыточным банком, за исключением кредитных организаций, проходящих процедуру финансового оздоровления, стал банк «Югра», подконтрольный бизнесмену Алексею Хотину. За предыдущий год банк получил чистый убыток на 32,2 млрд руб. Вторым по убыточности стал дочерний банк ВЭБа «Глобэкс», потерявший 29,5 млрд руб. Третьим – «дочка» «Ростеха» Новикомбанк с чистым убытком 17,8 млрд руб. (см. инфографику).

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