«Глобэкс» – второй банк по размеру убытка в 2016 году

Российские банки во вторник опубликовали отчетность за III квартал 2016 г.

Худшие результаты показал входящий в группу ВТБ БМ-банк (бывший Банк Москвы): его убыток составил 45,5 млрд руб. против 55 млрд за аналогичный период прошлого года. Однако его потери более чем объяснимы: банк находится на санации с 2011 г. и в соответствии с планом финансового оздоровления в 2016–2018 гг. ему нужно создать почти 70 млрд руб. резервов по кредитам, связанным с бывшим президентом банка Андреем Бородиным.

Вторым по убыточности стал подконтрольный Внешэкономбанку и также санируемый банк «Глобэкс», потери которого за год выросли с 5 млрд до 23 млрд руб. Причина – плановое досоздание резервов за счет проведенной акционером докапитализации банка, отмечает представитель «Глобэкса». Однако в случае «Глобэкса» речь не идет о кредитах, выданных уже в период санации.

В августе Внешэкономбанк пополнил капитал «Глобэкса» на 30 млрд руб., при этом 15 млрд были получены за счет конвертации субординированного долга. В связи с этим во вторник рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг устойчивости «Глобэкса» с f (обозначает, что банк испытывает финансовые трудности, требующие предоставления поддержки) до b-. Аналитики агентства указали, что банк использовал новый капитал для создания резервов под обесценение кредитов, чтобы в его российской отчетности, которая используется ЦБ для оценки показателей банков, резервы достигли того же уровня, что и в международной.

«Согласно МСФО за 2015 г. «Глобэкс» создал весьма значительные резервы – около 23 млрд руб. – еще к концу прошлого года, что привело к сопоставимому убытку банка. За год капитал снизился с 22 млрд руб. до 5 млрд. По РСБУ созданные в 2015 г. резервы были в 3 раза меньше (около 8 млрд руб.)», – подсчитала аналитик S&P Анастасия Турдыева.

В МСФО неработающие кредиты – 30% всего портфеля – покрыты резервами на 90%, что является адекватным уровнем резервов, соглашается аналитик Fitch Антон Лопатин. «Еще 26% кредитов реструктурированы, хотя и работают, и не покрыты резервами. В случае если какие-то из реструктурированных кредитов станут нерабочими, потребуется дополнительно признавать резервы и по ним», – отмечает Лопатин. Он также указывает, что кроме проблем «Глобэкса» с качеством активов на банк негативно влияет и слабая операционная прибыльность: в первом полугодии 2016 г. прибыль до создания резервов была около ноля. «Банк является операционно прибыльным (159 млн руб. за сентябрь 2016 г.) и стабильно выполняет все обязательные нормативы», – возражает представитель «Глобэкса».

На финансовые показатели «Глобэкса» давно негативно влияют активы, имеющие отношение к сектору операций с недвижимостью и строительства, указывает Турдыева. На конец 2015 г. на них приходилось около 18% активов банка. Большая часть непрофильных активов «Глобэкса» приходится на инвестиционную недвижимость, которая принадлежит банку напрямую или через участие в паевых фондах. Согласно планам руководства банк намеревался сократить объем непрофильных активов более чем на 50% в следующие 4–5 лет, говорит она, однако с учетом сложной операционной среды в России этот процесс может быть более длительным и затратным, что усилит давление на финансовые показатели банка.

«Глобэкс» – один из первых санированных банков, в 2008 г. его спасение обошлось государству в 80 млрд руб. Его санацией занялся Внешэкономбанк. В начале 2015 г. правительство признало «Глобэкс» наряду с дочерним Связь-банком непрофильными активами и даже предполагало продать их Агентству по страхованию вкладов, однако затем от этой идеи отказалось.

Тем не менее на этом проблемы банка не закончились. С февраля банк периодически сталкивается с оттоком средств клиентов. Последний такой отток был в III квартале после того, как ЦБ исключил «Глобэкс» из списка банков, где разрешено размещать депозиты негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Депозиты НПФ на 18 млрд руб., или 11% от всех обязательств на конец III квартала, были заменены фондированием Внешэкономбанка.

Председатель госкорпорации Сергей Горьков говорил в апреле, что Внешэкономбанк при необходимости готов помочь капиталом дочерним «Глобэксу» и Связь-банку: «Для нас эти «дочки», безусловно, очень важны». По его словам, будущее дочерних банков должно определиться после принятия новой стратегии Внешэкономбанка, однако до сих пор этого не произошло. Госкорпорация рассматривала варианты продажи обоих банков. Однако это осложняется тем, что потенциальным инвесторам необходимо убедиться в том, что «старые проблемы банков закрыты», сказал один из топ-менеджеров Внешэкономбанка. Недавно газета «Коммерсантъ» писала о том, что ими интересуется Совкомбанк. Предыдущий интересант – владелец группы «Сафмар» Микаил Шишханов не получил одобрения регулятора.

По итогам января – сентября убыток в 20 млрд руб. показал банк «Югра», который в I квартале вынужден был досоздать резервы на сопоставимую сумму. Убыточным по итогам трех кварталов оказался и Альфа-банк – 11,6 млрд руб.

«Валютная структура нашего баланса такова, что укрепление рубля иногда приводит к убыткам по РСБУ, однако в консолидированной отчетности по МСФО, которая у нас в долларах, мы будем более чем прибыльны, – заверил финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов. – Акционеры ожидают от банковской группы доходы в долларах, показатели по РСБУ для нас важны для управления капиталом и соблюдения нормативов регулятора, но это не основной фокус нашей управленческой и консолидированной отчетности».