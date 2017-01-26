Генбанк хочет, чтобы минфин Крыма выпустил ОФЗ для пополнения его капитала

Генбанку придется искать капитал в Крыму, однако на облигации местного минфина он не может рассчитывать

По его расчетам, ему может потребоваться до 5 млрд рублей. Однако чиновники против

Крымский Генбанк попросил Минэкономразвития выделить ему средства для пополнения капитала на сумму от 2 млрд до 5 млрд руб., чтобы увеличить кредитование в регионе, передал «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Банк направлял письмо в Минэкономразвития еще в прошлом году, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Представитель Минэкономразвития на запрос не ответил.