Курс доллара превысил 60 рублей

Рубль снова сдает позиции: курс доллара расчетами «завтра» на 13.40 мск составил 60,07 руб., на 55 коп. превысив уровень закрытия торгов предыдущего дня. Евро к этому времени подорожал на 37 копеек — до 64,34 руб.

5 января 2017 г. курс доллара расчетами «завтра» впервые с июля 2015 г. опустился ниже 60 руб. и впоследствии торговался возле этой отметки. На 26 января ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 59,15 руб.

Накануне Минфин сообщил, что с февраля 2017 г. начнет регулярные покупки валюты на внутреннем рынке. Покупателем выступит ЦБ, объем будет зависеть от цены на нефть Urals: при цене выше $40/барр. регулятор будет покупать валюту, при цене ниже $40/барр. - продавать (цена в $40/барр. заложена в бюджет России на 2017 г.). Планируемый объем покупки валюты будет публиковаться на третий рабочий день каждого месяца.

В феврале объем покупки валюты может превысить прогноз Bloomberg ($1 млрд, или около $50 млн в день), отмечают аналитики «Сбербанк CIB» Том Левинсон и Владимир Цибанов: «Мы полагаем, что регулятор может ежедневно скупать около $100 млн».

Сейчас фактическая цена Urals близка к $54/барр., указывают они: «Исходя из предположения, что цены на нефть не упадут, вырисовывается четкая перспектива, что покупки будут осуществляться на протяжении всего 2017 г. и могут превысить уровень 2015 г. ($10 млрд.); вероятно, они достигнут $20 млрд (хотя мы не готовы с уверенностью допустить, что закупки будут продолжаться неопределенно долго)».

При текущей цене на нефть Urals «справедливый» курс доллара в таких условиях может вырасти на 7% - до 65,9 руб., пишут в обзоре аналитики J.P.Morgan.

В целом эта политика показывает, что власти больше не готовы терпеть укрепление рубля, заявляют Левинсон и Цибанов: «Сообщения о том, что власти хотят добиться более стабильного курса пары доллар/рубль, вероятно, близки к истине, но мы подозреваем, что для них предпочтительнее стабилизация на уровнях, близких к 63-65 руб. за доллар». Пока аналитики «Сбербанк CIB» прогнозируют ослабление рубля до 61 за доллар к концу I квартала 2017 г. и до 64 за доллар — к концу года.