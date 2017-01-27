Нидерландский финрегулятор AFM по ошибке обнародовал позиции, открытые Соросом

Нидерландский финансовый регулятор AFM по ошибке обнародовал позиции, открытые миллиардером Джорджем Соросом. Оказалось, что в 2016 г. он играл против банка ING
Wiktor Dabkowski / Zuma / TASS
В четверг нидерландская Служба по финансовым рынкам (AFM) сообщила, что во вторник по ошибке опубликовала на своем сайте позиции, которые не должна раскрывать. Нельзя исключить, что кто-то мог успеть скачать эти данные и они могли попасть к трейдерам, сказал Reuters представитель AFM Михил Госенс. По его словам, к утру среды AFM убрала с сайта опубликованные по ошибке данные. «Мы сожалеем об этом», – отметил Госенс.