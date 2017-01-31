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Deutsche Bank оштрафовали на $628 млн за зеркальные сделки с российскими акциями

Российский ЦБ был скромнее - здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей
В Deutsche Bank не смогли прояснить цель подобных транзакций
В Deutsche Bank не смогли прояснить цель подобных транзакций
Reuters

Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк $425 млн за зеркальные сделки, проведенные российским подразделением, говорится в сообщении департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (The New York State Department of Financial Services).

В результате этих операций из России в 2012–2015 гг. было выведено более $10 млрд.

Также банку предстоит выплатить британскому регулятору - Управлению финансовых услуг Великобритании (FCA) - 163 млн фунтов ($203 млн) за нарушения законодательства об отмывании денежных средств, говорится в сообщении банка. «Сумма была понижена на 30%, так как банк согласился пойти на сделку с FCA на ранней стадии расследования», - отметили в Deutsche Bank. Это самый большой денежный штраф, который ведомство когда-либо выносило за подобные нарушения, сообщило FCA.

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Подозрения регуляторов вызвали сделки по покупке трейдерами Deutsche Bank российских голубых фишек в Москве за рубли и последующей продаже этих же бумаг в лондонском подразделении уже за фунты или доллары. Каждая сделка заключалась на $2–3 млн. Некоторые из них проходили через Нью-Йорк.

Значительная часть денег, с которыми совершались зеркальные сделки в российском подразделении Deutsche Bank, якобы принадлежала выходцам из Чечни, имевшим связи в Кремле, писал The New Yorker.

В Deutsche Bank не смогли прояснить цель подобных транзакций. «Очевидно эта схема могла бы способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или другим потенциально противоправным целям», – передал Reuters слова представителя банка.

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В декабре гендиректор Deutsche Джон Крайан упоминал российский скандал. По его словам, проверка показала, что банк не нарушал санкции, примененные к России, но в системе внутреннего контроля были выявлены недостатки.

Согласно решению американского регулятора, Deutsche Bank должен будет нанять независимых консультантов, чтобы улучшить процедуры ПОД/ФТ, а затем представить план действий по исправлению ситуации.

Сегодня может быть объявлено и об урегулировании претензий к немецкому банку со стороны британского регулятора Financial Conduct Authority, пишет FT. В отношении немецкого подразделения Deutsche расследование вел также Минюст США, и банку еще могут быть предъявлены уголовные обвинения. Ожидается, что суммарно штрафы, наложенные на Deutsche bank в Великобритании и США по «зеркальным сделкам», не превысят $1 млрд.

Вряд ли Deutsche Bank после обнародованной информации будет наказан в России, тем более что с 2016 г. его российское представительство прекратило операции на рынках капитала, говорится в комментарии замдиректора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой. Более того, покупать акции по рыночной цене в России никто не запрещает, а наказывать клиентов брокера за «зеркальные сделки», совершаемые вне России, российское законодательство пока не позволяет, добавляет она. ЦБ оштрафовал российское подразделение на 300 000 руб.

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