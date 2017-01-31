Крупные инвесторы хотят запретить акции двух классов

Не менее 16 компаний, в основном технологических, уже приняли положения об устранении акций двух классов

Группа крупных инвесторов хочет добиться запрета на акции двух классов, чтобы больше контролировать корпоративное управление. Эта кампания должна затронуть многие компании в США на фоне роста активности акционеров. Всего в коалицию Investor Stewardship Group входят 16 членов, под управлением которых находятся активы более чем на $17 трлн. Среди них управляющие компании BlackRock, Vanguard Group, State Street Global Advisors и крупные государственные пенсионные фонды из штатов Калифорния, Флорида и Вашингтон.

Коалиция заняла жесткую позицию по отношению к акциям двух классов, которые обычно дают больше голосов определенным акционерам. Инвесторы давно жаловались, что такие акции ограничивают способность большинства акционеров влиять на корпоративную стратегию. Эта практика стала популярной среди технологических компаний после IPO Google в 2004 г. и снова вызвала споры из-за решения Snap, владельца мессенджера Snapchat, продать во время готовящегося IPO акции, не дающие права голоса.