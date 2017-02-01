За январь оформлено больше е-ОСАГО, чем за шесть месяцев 2016 года

Страховщики в январе 2017 г. заключили почти 190 000 электронных договоров ОСАГО — это 60% всех полисов, проданных в 2016 г. (330 000 штук). В среднем компании продают 9000-10 000 электронных полисов в день, замечает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В месяц в среднем заключается около 3,3 млн договоров ОСАГО, то есть электронные продажи в январе составили почти 6% всех продаж, но у отдельных компаний эта доля существенно выше, продолжает он.

Самые активные продажи — в Краснодарском крае, где заключен 20 701 договор, Волгоградской (9731) и Ростовской (9490) областях, Ставропольском крае (8427) и Свердловской области (7459), за ними следует Москва (7078). «Наибольшей популярностью е-ОСАГО пользуется, скорее, в проблемных регионах... Даже Москва с ее огромным автопарком находится не на первом месте», — подчеркивает Юргенс.

Между тем в ЦБ и РСА поступают жалобы на е-ОСАГО, признают представители регулятора и союза. Около 80% клиентов, обратившихся в начале января в контакт-центр РСА, жаловались на невозможность получить электронный полис, поскольку их перенаправляли с сайта на сайт, а при проверке данных возникали ошибки. Чаще всего (40% звонков) недоумение клиентов вызывает требование указать дату выдачи первого водительского удостоверения: многие из них этой информацией просто не располагают. У 30% обратившихся возникли ошибки при проверке региона или транспортного средства.

Жалуются и в ЦБ, рассказывает его представитель, в основном — на проблемы коммуникации со страховщиком, сложность создания личного кабинета на сайте и заполнения электронной заявки, а также на несоответствие данных автовладельца базе АИС РСА. Другой блок проблем связан с техническими сбоями на сайте страховщика.

Потребители также сообщают ЦБ, что не могут купить полис на сайте выбранной страховой компании: система единого агента перенаправляет их на сайт другого страховщика, указывает представитель регулятора, но подчеркивает, что такие жалобы не являются «доминирующими».

Единый агент — временная мера, продолжает он: развитие электронных продаж и введение приоритета натурального возмещения повысят доступность ОСАГО, что позволит «свернуть» агента в проблемных регионах и перейти в них на прямой выбор страховщика потребителем.