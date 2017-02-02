Минфин согласился с вариантом ЦБ по оценке инвестиций пенсионных фондов

Однако НПФ недовольны, что ответственность установлена только для фондов, а не УК

Правительство согласилось с предложениями ЦБ по оценке инвестиций пенсионных фондов (НПФ). Предложенная ранее Минфином идея о том, что НПФ должен обеспечить «экономически обоснованный уровень доходности» своих инвестиций, была исключена из новой версии законопроекта о внесении изменений в закон «О НПФ», размещенной в четверг на regulation.gov.

В начале октября Минфин представил поправки в закон «О НПФ», согласно которым фонд обязан был обеспечить «экономически обоснованный уровень доходности средств пенсионных накоплений» или резервов. В случае нарушения, если НПФ получил убыток (включая упущенную выгоду), он, по мысли авторов, должен возместить его из собственных средств.

Замечания в законопроект были направлены Ассоциацией НПФ (АНПФ), которая в ноябре стала саморегулируемой организацией (СРО) пенсионного ранка, второй отраслевой СРО – Национальной ассоциацией НПФ (НАПФ), – а также СРО Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), рассказал представитель Минфина. По его словам, после обсуждения документа с участниками рынка и проведенного 28 ноября 2016 г. совещания в Минфине регулятор направил уточненные предложения к законопроекту.

ЦБ предложил смягчить формулировки: НПФ обязан размещать пенсионные накопления и резервы в активы, по которым «уровень ожидаемой доходности <...> не ниже, чем по иным доступным способам размещения <...> на момент принятия решений о приобретении или удержании активов». Ответственность та же – возмещение убытка за счет собственных средств, говорилось в предложении ЦБ (с ним ознакомились «Ведомости»). «Данные изменения были предложены после обсуждения с участниками рынка и с учетом их готовности к внедрению новации», – рассказал представитель регулятора.

Представитель Минфина рассказал, что министерство доработало законопроект «с учетом предложений Банка России». В опубликованном документе действительно учтено большинство предложений ЦБ. Впрочем, есть и различия: в новом варианте НПФ обязан оценивать активы относительно ожидаемой доходности только «на момент принятия решений о приобретении активов» – слово «удержания» вычеркнуто.

«Мы скорее удовлетворены предложенной Минфином редакцией законопроекта, поскольку в ней учтена позиция нашей ассоциации», – говорит президент АНПФ Сергей Беляков. «Формулировка – «экономически обоснованный уровень доходности» недостаточно точна. Это размытый критерий, где многое зависит от постоянно меняющихся внешних факторов, что может вызвать споры и организационные сложности. В том время как уровень ожидаемой доходности считается с помощью стандартных формул, что делает процесс оценки при инвестировании более прозрачным и предсказуемым», – рассказал президент НАПФ Константин Угрюмов.

«Инвестирование пенсионных накоплений и резервов сейчас осуществляется через УК, которое совершает все операции. Однако законопроект устанавливает ответственность только для фондов», – недоволен исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев. «Текущая редакция учитывает большую часть замечаний, однако в нем отсутствуют положения по расходам и вознаграждению – ужесточение ответственности должно сопровождаться изменением порядка вознаграждения фондов», – указывает гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко.