Страхование
Статья опубликована в № 4255 от 03.02.2017 под заголовком: Дефицитное ОСАГО

Страховщикам не хватает тарифов по ОСАГО

Центробанк намерен решить проблему без повышения цен
Убыточность ОСАГО растет, признает представитель ЦБ, но сильно различается в зависимости от региона
Убыточность ОСАГО растет, признает представитель ЦБ, но сильно различается в зависимости от региона
Д. Абрамов / Ведомости

Страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже в 2017 г., свидетельствуют данные ежегодного актуарного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились «Ведомости». Даже если ЦБ, Минфин и страховщики решат проблему недобросовестных автоюристов, страховые случаи не участятся, а средняя выплата будет расти на уровне инфляции, то во втором полугодии 2017 г. – первом полугодии 2018 г. страховщики будут недополучать 26,2% стоимости каждого полиса, рассказывает Евгений Яненко, замдиректора Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ), проведшего анализ.

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