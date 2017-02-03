Страховщикам не хватает тарифов по ОСАГО

Страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже в 2017 г., свидетельствуют данные ежегодного актуарного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились «Ведомости». Даже если ЦБ, Минфин и страховщики решат проблему недобросовестных автоюристов, страховые случаи не участятся, а средняя выплата будет расти на уровне инфляции, то во втором полугодии 2017 г. – первом полугодии 2018 г. страховщики будут недополучать 26,2% стоимости каждого полиса, рассказывает Евгений Яненко, замдиректора Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ), проведшего анализ.

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