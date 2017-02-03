Люди с достатком скупают страховки от рака

Не надеясь на государственную медицину, граждане среднего достатка начали приобретать полисы страхования от особо опасных болезней, прежде всего от онкологии, рассказали представители нескольких страховых компаний. Лечение рака и других критических заболеваний, требующих дорогостоящих операций – аортокоронарного шунтирования, трансплантации органов и проч., – не покрывается обычными полисами добровольного медстрахования (ДМС), где все ограничивается их первичной диагностикой. Поэтому страховщики разработали программы рискового страхования от критических заболеваний (СКЗ), по которым оплачивается диагностика и лечение только определенных тяжелых болезней, если диагноз поставлен в период страхования.

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