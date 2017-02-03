Люди с достатком скупают страховки от рака

Страховщики обещают оплатить диагностику и лечение самых серьезных заболеваний
Андрей Гордеев / Ведомости
Не надеясь на государственную медицину, граждане среднего достатка начали приобретать полисы страхования от особо опасных болезней, прежде всего от онкологии, рассказали представители нескольких страховых компаний. Лечение рака и других критических заболеваний, требующих дорогостоящих операций – аортокоронарного шунтирования, трансплантации органов и проч., – не покрывается обычными полисами добровольного медстрахования (ДМС), где все ограничивается их первичной диагностикой. Поэтому страховщики разработали программы рискового страхования от критических заболеваний (СКЗ), по которым оплачивается диагностика и лечение только определенных тяжелых болезней, если диагноз поставлен в период страхования.