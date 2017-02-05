Банки
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Трамп пообещал банкам оттепель

Президент США Дональд Трамп начал пересмотр финансового регулирования, принятого при Бараке Обаме

Первые на очереди – закон Додда – Фрэнка и управление пенсионными сбережениями
Трамп пообещал банкам оттепель
Трамп пообещал банкам оттепель
Matt Rourke / AP

Трамп обещает ослабить ограничения, принятые после финансового кризиса 2008 г. Об этом он заявил в пятницу после встречи с топ-менеджерами крупных финансовых компаний, сообщает Bloomberg.

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