11 лет тюрьмы получил экс-банкир британского HBoS

Он аправлял за взятки клиентов к сообщнику для реструктуризации ссуд. Клиенты теряли большие деньги, иногда вместе с бизнесом

Lloyds Banking Group проверит жалобы клиентов, которые могли пострадать от «криминальных действий» сотрудников Halifax Bank of Scotland (HBoS), говорится в его сообщении, опубликованном на сайте. Lloyds купил HBoS в 2008 г., когда тот оказался на грани краха. Помимо финансовых проблем HBoS он унаследовал и скандал, имевший уголовные последствия. На прошлой неделе лондонский суд приговорил экс-банкира HBoS Линдена Скаурфилда к 11 годам, а его сообщника Дэвида Миллса – к 15 годам тюрьмы, пишет FT. Судья Мартин Беддоу назвал Миллса «дьяволом», которому Скаурфилд «продал душу за секс, путешествия, побрякушки и гламур».