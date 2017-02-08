11 лет тюрьмы получил экс-банкир британского HBoS

Клиентам HBoS приходилось платить огромные проценты QCS, у некоторых из них консалтинговая фирма отбирала бизнес
ANDY RAIN / EPA
Lloyds Banking Group проверит жалобы клиентов, которые могли пострадать от «криминальных действий» сотрудников Halifax Bank of Scotland (HBoS), говорится в его сообщении, опубликованном на сайте. Lloyds купил HBoS в 2008 г., когда тот оказался на грани краха. Помимо финансовых проблем HBoS он унаследовал и скандал, имевший уголовные последствия. На прошлой неделе лондонский суд приговорил экс-банкира HBoS Линдена Скаурфилда к 11 годам, а его сообщника Дэвида Миллса – к 15 годам тюрьмы, пишет FT. Судья Мартин Беддоу назвал Миллса «дьяволом», которому Скаурфилд «продал душу за секс, путешествия, побрякушки и гламур».