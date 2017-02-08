Минфин начал валютные интервенции

Минфин 7 февраля приступил к покупкам валюты на внутреннем рынке: первые средства (на 6,281 млрд руб., или $106 млн) ЦБ зачислит на счет Федерального казначейства 8 февраля, сообщило казначейство.
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