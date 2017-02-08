Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Минфин начал скупку валюты

Минфин начал валютные интервенции

На курсе рубля первая покупка на 6,3 млрд рублей почти не отразилась

Татьяна Ломская,

Илья Усов

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