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Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Минфин начал скупку валюты

Минфин начал валютные интервенции

На курсе рубля первая покупка на 6,3 млрд рублей почти не отразилась
Покупки Минфина вряд ли существенно ослабят рубль в феврале
Покупки Минфина вряд ли существенно ослабят рубль в феврале
Е. Разумный / Ведомости

Минфин 7 февраля приступил к покупкам валюты на внутреннем рынке: первые средства (на 6,281 млрд руб., или $106 млн) ЦБ зачислит на счет Федерального казначейства 8 февраля, сообщило казначейство.

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