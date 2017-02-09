Дело о хищении средств клиентов Татфондбанка дошло до зампреда правления

МВД Татарстана сообщило о задержании зампредседателя правления Татфондбанка. Он задержан по делу о хищении средств, переданных в доверительное управление дочерней инвестиционной компании банка – ООО «ИК «ТФБ финанс», ранее следствие оценивало ущерб по этому делу минимум в 90 млн руб. Имя подозреваемого в сообщении МВД не названо. Это Вадим Мерзляков, сообщили «Интерфакс», газета «Бизнес-онлайн» и «Реальное время» со ссылкой на информированные источники.

Мерзляков является зампредом правления Татфондбанка с 1 марта 2013 г. В правлении он с сентября 2011 г. В 2007-2008 гг. он был начальником управления активных операций в «ТФБ Финанс».

МВД напомнило, что уголовное дело в отношении «ТФБ Финанс» было возбуждено после проверок заявлений граждан. «Причиненный потерпевшим ущерб, по предварительным подсчетам, оценивается в сумму более 90 млн рублей, что является особо крупным размером. На сегодняшний день в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление ООО «ИК «ТФБ Финанс»».

Временная администрация в Татфондбанке, втором по величине банке региона, была введена с 15 декабря 2016 г., тогда же был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. 40% Татфондбанка принадлежит правительству республики. Проблемы Татфондбанка сказались на других кредитных организациях региона, а правительство Татарстана было вынуждено делать заявления, чтобы предотвратить панику вкладчиков, и заверять, что надежно контролирует банковский сектор. В Казани в январе прошло несколько пикетов вкладчиков проблемных банков, которые требовали их санации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в конце декабря прошлого года на совещании с участием правоохранительных органов поручил разобраться с обращениями юридических и физических лиц - клиентов Татфондбанка, а затем пообещал принять меры против должностных лиц, виновных в проблемах Татфондбанка.

18 января МВД Татарстана сообщило, что в проблемных Татфондбанке и Интехбанке по заявлениям клиентов проводятся проверки. Затем стало известно, что ведомство возбудило уголовное дело, получив больше сотни заявлений по фактам хищения денежных средств, переданных в доверительное управление «ИК "ТФБ финанс"». Претензии заявителей были связаны с переводом их средств со счетов Татфондбанка. 6 февраля в офисе «ТФБ Финанс» прошел обыск, напоминает «Бизнес-газета». 7 февраля был задержан директор инвесткомпании Тимур Вальшин, 8 декабря Советский суд Казани арестовал его до 2 апреля. 8 февраля по этому же делу были задержаны начальник управления активных операций на рынке ценных бумаг в ПАО «Татфондбанк» и руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ИК «ТФБ Финанс», являющийся также начальником управления клиентских операций на рынке ценных бумаг ПАО «Татфондбанк». Это Рустам Тимербаев и Илнар Абдулманов.

По версии следствия, с 1 августа по 15 декабря 2016 г. Вальшин совместно с Тимербаевым и Абдульмановым, действуя от лица «ТФБ Финанс», под видом агентского договора с Татфондбанком, похитили средства более 100 вкладчиков, злоупотребляя их доверием, путем перевода средств в доверительное управление на сумму более 90 млн руб. «После чего они распорядились ими по своему усмотрению. Причинили ущерб вкладчикам на общую сумму более 90 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - заявила в суде следователь Марина Проноза (цитата по «Бизнес-газете»).

Суд также зачитал показания сотрудницы банка о том, что они «в обязательном порядке объясняли клиентам, что сумма денег в доверительном управлении не застрахована». Также из ее показаний следовало, что операционистки получали премию в 1000 руб. без учета вычета по НДФЛ за каждого клиента, чей вклад удалось перевести из ТФБ в дочернее доверительное управление.

Вальшин сообщал в суде, что вину не признает, а «ТФБ Финанс» приобретал на средства клиентов облигации. Сложившуюся ситуацию он назвал форс-мажорной. Он напомнил, что до кризиса клиенты довольно часто обращались за возвратом средств и в этом им никто не отказывал. «Сроки окончания договоров с доверительным управлением к концу не подошли, но после сообщений о проблемах банка клиенты стали обращаться с требованием вернуть всю сумму. Виновным себя не считаю, полагаю, что клиенты компании либо недопоняли условия договора, либо были неправильно введены в условия доверительного управления сотрудниками банка. Хищений не было», — зачитал судья показания Вальшина следователям (цитата по «Бизнес-газете»). Издание добавляет, что ни сотрудники банка, ни сам Вальшин не смогли ответить, кому принадлежит идея создания нового продукта в виде «облигационного вклада».