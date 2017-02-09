Банкам с базовой лицензией разрешат кредитовать крупные компании

ЦБ разрешит банкам с базовой лицензией кредитовать большие компании, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Основной принцип остается: меньше рисков — проще регулирование. Тем не менее перечень операций для банков с базовой лицензией был расширен. Но он все-таки ограничен», — сказала Набиуллина. ЦБ предлагает более гибкие механизмы, связанные с ограничением кредитования, сообщила она: регулятор разрешит кредитование и больших компаний при соблюдении отдельного, более строгого норматива концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Это будет не обычный норматив Н6, а чуть меньше, уточнила Набиуллина.

Сейчас норматив Н6 для всех банков един, его максимальная величина — 25% капитала. Банки с базовой лицензией брать на себя крупные риски не смогут, подытожила она. Регулятор может установить для банков с базовой лицензией более строгий норматив концентрации риска на одного заемщика или группу связанных лиц, говорил в интервью «Интерфаксу» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: «Сделать его, допустим, 10% при нынешнем значении для банков в 25%. У нас нет никаких заранее готовых решений, которыми мы не могли бы поступиться в интересах дела с учетом запросов банковского сообщества».

А вот по операциям с ценными бумагами ЦБ поблажек не даст. «Мы исходим из того, что банки с базовой лицензией должны использовать высоколиквидные инструменты, это те или иные ценные бумаги, включенные в высший котировальный список», — рассказала председатель ЦБ.

Регулятор предусмотрел достаточно большой переходный период, следует из выступления Набиуллиной. Те договоры и кредиты, которые были заключены до вступления в силу закона, даже если они не отвечают новым требованиям, могут действовать до истечения их сроков, сообщила Набиуллина.

ЦБ готовится перейти к пропорциональному регулированию банков с 2018 г. — 28 декабря законопроект был внесен в Госдуму. Будут предусмотрены два вида лицензий — базовая (требует капитала от 300 млн до 3 млрд руб.) и универсальная (1-3 млрд руб.). Регуляторная нагрузка на организацию будет зависеть от выбранной лицензии.

Банки с капиталом 1-3 млрд руб. смогут работать с универсальной лицензией или с ограниченной. Банки с универсальной лицензией смогут проводить все операции, но будут выполнять и все регулятивные требования ЦБ. Для остальных требований будет меньше, но и операции ограничены.