Статья опубликована в № 4261 от 13.02.2017 под заголовком: АИЖК оценит «Российский капитал»

АИЖК начало экспертизу банка «Российский капитал»

От ее итогов зависит, будет ли банк передан в собственность агентству

Анна Еремина,

Илья Усов

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