Рынки

Курс доллара опустился в район 58 рублей

Это, вероятно, ненадолго: интервенции Минфина скоро вновь ослабят рубль
Курс доллара опустился в район 58 рублей
Курс доллара опустился в район 58 рублей
А. Гордеев / Ведомости

В понедельник, 13 февраля, рубльна Московской бирже продолжил дорожать. В 11.14 мск курс доллара расчетами «завтра» опустился ниже 58 руб./$ – американская валюта стояла на 0,25 руб. дешевле, чем на закрытии торгов в пятницу. В 13.00 за доллар давали 57,9 руб. В конце прошлой недели рубль также укреплялся по отношению к американской валюте. В пятницу доллар подешевел на 0,7 руб. Ниже 58 руб. доллар последний раз торговался 24 июля 2015 г.

Последний раз за доллар давали 58,4 руб. полтора года назад
Рубль вернулся на полтора года назад
Он дорожает по отношению к доллару и евро

Евро в начале недели также подешевел по отношению к рублю. Курс европейскою валюты расчетами «завтра» закрепился на уровне ниже 62 руб./евро. В 13.00 евро торговался за 61,6 руб.: по отношению к закрытию торгов в пятницу он подешевел на 0,4 руб.

Фьючерсы на Brent с поставкой в апреле на лондонской торговой площадке ICE Futures после 11.00 мск стали дешеветь: если утром они торговались на уровне $56,7 за баррель, то в к 13.00 – уже по $56,3 за баррель. За баррель нефти сорта WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в это же время давали $53,5.

«В целом попытки укрепления со стороны рубля начались после последнего заседания Центробанка, на котором регулятор сохранил ставку на уровне 10%», – считает главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина. В соответствии с недавним исследованием Bloomberg Россия и Бразилия признаны наиболее интересными для инвестиций странами среди развивающихся рынков, указала она: «Сейчас рубль является одной из самых "доходных" валют».

Какие перспективы

Курс рубля пока не реагирует на валютные интервенции Минфина, начатые на прошлой неделе. О планируемых интервенциях министерство предупредило в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/барр., Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/барр. – продает. Его агентом выступает Центробанк. Интервенции Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке начались на прошлой неделе: первые средства (на 6,281 млрд руб., или $106 млн) ЦБ зачислит на счет Федерального казначейства 8 февраля.

«Интервенции Минфина имеют недостаточный объем, и в этой ситуации выглядят, как попытка тушить серьезный пожар, принося воду в чашке», – говорит Лапшина. В последнем обзоре «О чем говорят тренды» от аналитиков Центробанка говорится, что дезинфляционное воздействие фактора курса рубля близко к исчерпанию: «Вероятно регулятор также не заинтересован в том, чтобы курс слишком "переукреплялся"».

«Платежный баланс все равно не обманешь», – говорил экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. По его словам, те покупки, которые будут осуществлены Минфином в течение года безусловно повлияют на курс: «$5 млрд покупок делает рубль на 1 руб. к доллару слабее». «Среднесрочно мы не исключаем возвращение курса к уровням января», – говорит Лапшина.

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