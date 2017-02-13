Курс доллара опустился в район 58 рублей

В понедельник, 13 февраля, рубльна Московской бирже продолжил дорожать. В 11.14 мск курс доллара расчетами «завтра» опустился ниже 58 руб./$ – американская валюта стояла на 0,25 руб. дешевле, чем на закрытии торгов в пятницу. В 13.00 за доллар давали 57,9 руб. В конце прошлой недели рубль также укреплялся по отношению к американской валюте. В пятницу доллар подешевел на 0,7 руб. Ниже 58 руб. доллар последний раз торговался 24 июля 2015 г.

Евро в начале недели также подешевел по отношению к рублю. Курс европейскою валюты расчетами «завтра» закрепился на уровне ниже 62 руб./евро. В 13.00 евро торговался за 61,6 руб.: по отношению к закрытию торгов в пятницу он подешевел на 0,4 руб.

Фьючерсы на Brent с поставкой в апреле на лондонской торговой площадке ICE Futures после 11.00 мск стали дешеветь: если утром они торговались на уровне $56,7 за баррель, то в к 13.00 – уже по $56,3 за баррель. За баррель нефти сорта WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) в это же время давали $53,5.

«В целом попытки укрепления со стороны рубля начались после последнего заседания Центробанка, на котором регулятор сохранил ставку на уровне 10%», – считает главный аналитик «Нордеа банка» Ольга Лапшина. В соответствии с недавним исследованием Bloomberg Россия и Бразилия признаны наиболее интересными для инвестиций странами среди развивающихся рынков, указала она: «Сейчас рубль является одной из самых "доходных" валют».

Какие перспективы

Курс рубля пока не реагирует на валютные интервенции Минфина, начатые на прошлой неделе. О планируемых интервенциях министерство предупредило в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/барр., Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/барр. – продает. Его агентом выступает Центробанк. Интервенции Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке начались на прошлой неделе: первые средства (на 6,281 млрд руб., или $106 млн) ЦБ зачислит на счет Федерального казначейства 8 февраля.

«Интервенции Минфина имеют недостаточный объем, и в этой ситуации выглядят, как попытка тушить серьезный пожар, принося воду в чашке», – говорит Лапшина. В последнем обзоре «О чем говорят тренды» от аналитиков Центробанка говорится, что дезинфляционное воздействие фактора курса рубля близко к исчерпанию: «Вероятно регулятор также не заинтересован в том, чтобы курс слишком "переукреплялся"».

«Платежный баланс все равно не обманешь», – говорил экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. По его словам, те покупки, которые будут осуществлены Минфином в течение года безусловно повлияют на курс: «$5 млрд покупок делает рубль на 1 руб. к доллару слабее». «Среднесрочно мы не исключаем возвращение курса к уровням января», – говорит Лапшина.