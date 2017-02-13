Интерпол прекратил розыск экс-владельца Внешпромбанка Беджамова – СМИ

Беджамов уехал в Монако в конце прошлого года и больше на родину не возвращался

Генеральный секретариат Интерпола прекратил розыск совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении почти 1 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Россия попросила Лондон выдать Георгия Беджамова Генпрокуратура России направила в Лондон запрос о выдаче бывшего владельца Внешпромбанка. Запрос был подписан 1 февраля и направлен по дипломатическим каналам в компетентные органы Великобритании, сообщении «Интерфаксу» в ведомстве.

Еще в ноябре 2016 г. стало известно, что Интерпол не будет помещать Беджамова в список разыскиваемых лиц, заметил собеседник агентства: уголовное преследование в стране - инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией. Поэтому организация прекратила его международный розыск. Все файлы о Беджамове будут удалены из информационной базы Интерпола, во все национальные центральные бюро разошлют указания удалить сведения о нем из всех баз, добавил он.

В конце сентября 2016 г. суд Княжества Монако отказал Генпрокуратуре России в выдаче Беджамова (об этом сообщил Republic). В связи с состоянием здоровья россиянина ему было разрешено уехать на медицинское обследование в Великобританию. Точку в вопросе о выдаче Беджамова поставил лично монакский монарх - князь Альбер Второй. Беджамов уехал в Монако в конце прошлого года и больше на родину не возвращался.

Внешпромбанк лишился лицензии в январе 2016 г. На 11 марта 2016 г., когда банк был признан банкротом, Центробанк оценивал стоимость его активов в 36,5 млрд руб. Требования кредиторов к Внешпромбанку, согласно июльским данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), составляют 254,923 млрд руб. - банк побил рекорд по размеру дыры.

ЦБ обвинил руководство банка в фальсификации отчетности и выводе из него средств. Президент Внешпромбанка Лариса Маркус была арестована в декабре 2015 г. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест и Беджамова, а сам он был объявлен в международный розыск.

В апреле 2016 г. Forbes сообщил о задержании Беджамова в Монако. Генпрокуратура в середине мая направила запрос на его экстрадицию. В августе стало известно, что комитет кредиторов банка, представляющий интересы «Транснефти», Новороссийского морского торгового порта, Министерства иностранных дел, Олимпийского комитета и «Профитинвеста», а также налоговой службы, решил нанять компанию «Молот», менеджмент которой – бывшая команда инвесткомпании А1, для поиска активов Внешпромбанка, его бенефициаров и дебиторов.

Маркус и Беджамов – первые кандидаты на компенсацию недостающих миллиардов из их личного имущества: они оба обвиняются в хищении денег Внешпромбанка. Беджамов владеет магазином в Монако и винным баром Wine Palace, 33% 5-звездочного отеля Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии с видом на озеро Санкт-Мориц, а также квартирами в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Израиле и Латвии, домами на юге Франции и в Италии, сообщал Forbes.

В январе 2017 г. Московский арбитраж зарегистрировал заявление АСВ о признании Беджамова банкротом (об этом сообщили «РИА Новости»).