Сбербанк покидают сразу два зампреда

Сбербанк покидают сразу два топ-менеджера — руководитель блока IT и рисков Вадим Кулик и зампред правления, ответственный за международный бизнес Светлана Сагайдак. Президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что оба топ-менеджера уходят с 1 марта.

Отставка Кулика ранее уже анонсировалась, но отставка Сагайдак стала новостью. Сам Герман Греф объяснил ее решение об уходе личными мотивами. «Светлана достаточно давно обратилась с просьбой, она хочет сменить интенсивность работы. Она, видимо, уйдет в какую-то другую организацию. Это, скажем, не экстренный шаг, а заранее спланированный», - сказал он (цитаты по «Интерфаксу»). Получить комментарии Сагайдак и банка пока не удалось.

Нового руководителя международный бизнес банка пока не получил. По словам Грефа, первый зампред Сбербанка Лев Хасис должен назначить временно исполняющего обязанности.

Зампред и санкции

Должность зампреда правления Сбербанка Сагайдак получила около года назад (до этого она координировала работу банка с проблемными активами). С апреле 2016 г. после назначения Сергея Горькова предправления Внешэкономбанка она в должности зампреда правления курировала международные операции. Это направление досталось ей в сложное время.

Зампред правления Лев Хасис признавал, что европейские и американские санкции создают проблемы для развития международного бизнеса банка. В декабре набсовет Сбербанка рассмотрел новую стратегию международного бизнеса группы и решил пока не расширять своего присутствия за рубежом, сообщал Греф по итогам заседания. Возможно, именно с этим связан уход Сагайдак – Греф уточнил, что уход Сагайдак планировался с декабря. До заседания набсовета Хасис говорил, что банк изучает возможность развития бизнеса в Индии и в Китае (там у банка филиал и представительство, соответственно).

Сбербанк переосмысливает европейскую стратегию на фоне санкций, международной обстановки и экономической ситуации и мигрирует в digital banking, говорил в конце октября прошлого года предправления Сбербанка Герман Греф, выступая перед инвесторами в Лондоне (его цитировал «Интерфакс»). В 2014 г. банк начал привлекать депозиты в Германии через удаленные каналы, и результаты «очень позитивны», указывал Греф, добавив, что до конца 2015 г. банк примет решения, необходимые для «успешной диджитализации» на европейском рынке. В начале 2017 г. Греф говорил, что хочет объединить банки под одной лицензией. Штаб-квартира объединенного банка может находиться в Праге или Вене, уточнял источник, близкий к госбанку.

В июле 2015 г. ряд европейских СМИ сообщали, что Сбербанк рассматривает возможность ухода из Словакии, Боснии и Герцеговины, Словении, Сербии и Венгрии, но продолжит работать в Чехии. Зимой 2015 г. Сбербанк выставил на продажу дочерние банки в Венгрии и Словакии, сообщала чешская газета Lidovky со ссылкой на источники. С тех пор Сбербанк объявил только о сделке по продаже «дочки» в Словакии группе Penta Investments. В 2016 г. стало известно, что Сбербанк рассматривает возможность продажи турецкого дочернего Denizbank, сообщило Reuters. Руководство госбанка проводило встречи с инвестиционными банками, чтобы изучить вариант поручить им продажу Denizbank. В декабре 2016 г. банк принял решение заменить офисы на Украине онлайн-обслуживанием.

«Ведомости» ожидают комментариев банка.