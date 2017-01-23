Зампред правления Сбербанка Вадим Кулик оставит свой пост

Зампред правления Сбербанка Вадим Кулик уходит из банка, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Обязанности зампреда правления Сбербанка Кулик выполняет с мая 2013 г. Согласно информации на сайте банка, Кулик курирует работу блоков «Технологии» и «Риски», пишет газета.

Однако, по словам собеседника издания, Герман Греф решил дать больше полномочий руководителю блока «Риски» Александру Ведяхину и вывести его из-под кураторства Вадима Кулика, теперь он будет подчиняться непосредственно Грефу. По информации источников газеты, Кулик перейдет на работу в специальную компанию группы Сбербанка и будет заниматься построением экосистемы.

Собеседник газеты, знакомый с ситуацией, также сообщил, что «блок "Технологии", который остался в ведении Кулика, глобально курирует первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. Здесь происходит дублирование функций, что не устраивало обоих. В результате, лишившись ключевого для себя направления, Вадим Кулик решил покинуть банк».

В пресс-службе Сбербанка отказались от комментариев, Кулик не отвечал на звонки и SMS газеты. Хасис подтвердил газете, что Кулик действительно покидает пост зампреда правления Сбербанка по личным причинам до конца I квартала, но продолжит работу в группе банка «в иной роли». Он также подтвердил, что с 1 января Александр Ведяхин рапортует непосредственно Грефу.

Как также сообщил Хасис газете, в банке планируется и ряд других кадровых перестановок. Блок «Технологии» возглавит «внутренний кандидат», старшим вице-президентом, руководителем дирекции по развитию цифрового бизнеса с февраля будет назначен вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. Он заменит Михаила Эренбурга, который покидает банк, но продолжит сотрудничество с ним в другом формате.