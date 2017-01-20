Банки
Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Грефу больше не нанимать

Сбербанк мечтает о роботах

Его президент Герман Греф предрек массовый исход сотрудников из банков, но пока в это мало кто верит
Сбербанк через восемь лет может сократить половину сотрудников – их заменят технологии, считает его президент Герман Греф. Банк сможет существенно снизить расходы
Сбербанк через восемь лет может сократить половину сотрудников – их заменят технологии, считает его президент Герман Греф. Банк сможет существенно снизить расходы
Е. Разумный / Ведомости

Сбербанк может сократить число сотрудников вдвое к 2025 г., заявил президент госбанка Герман Греф. «Если смотреть в будущее, то сейчас у нас 330 000 сотрудников, но в 2025 г., я думаю, у нас останется только половина из них», – сообщил он (цитата по Reuters). Столь существенный потенциал сокращений госбанкир объяснил тем, что Сбербанку предстоит цифровая трансформация. «Банковский сектор – одна из наиболее консервативных сфер в мире. Но мы видим, что сейчас там прорывная ситуация, поэтому в следующие пять лет мы можем увидеть столько изменений в банковском секторе, сколько не видели за последние 50 лет», – пообещал Греф (цитата по «Интерфаксу»). Он рассказал, что 98% операций корпоративных клиентов проводятся в Сбербанке через цифровые каналы, в то время как с физлицами – лишь 50%, и предположил, что через восемь лет будет уже около 100%.

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