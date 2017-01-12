Робот-юрист оставит без работы 3000 сотрудников Сбербанка

Робот-юрист, который начал работать в Сбербанке в 2016 г., позволит кредитной организации высвободить 3000 рабочих мест по юридической специальности в текущем году. С таким заявлением выступил зампред правления Сбербанка Вадим Кулик на Гайдаровском форуме.

«Буквально в IV квартале мы запустили робота-юриста, который может нам из бумаг писать исковые заявления - один из примеров работающих роботов. Фактически на текущий момент это означает, что практически все иски, которые пишутся у нас по физическим лицам, полностью перейдут на этих роботов в течение этого полугодия», - пояснил он.

По его словам, многие высвобождаемые сотрудники Сбербанка будут задействованы в программе переобучения. «И если, соответственно, мы не можем их применить, то дальше, естественно, начинаются сокращения», - добавил он.