Кто нанимал больше всего сотрудников в 2016 году

Активнее всего нанимали персонал в 2016 г. компании из сферы высоких технологий, продовольственная розница, агропромышленные холдинги и сырьевые экспортеры, включая нефтегазовый сектор, отмечает заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга «Анкор» Татьяна Баскова. Подбор персонала в нефтегазовой отрасли активизировался в конце года благодаря росту цен на нефть, рассказывает партнер хедхантинговой компании CornerStone Владислав Быханов. Сейчас нефтяные компании ищут новых специалистов по бурению и геологов. Сами нефтегазовые компании тему не комментируют.

Однако позитивные тенденции в ряде отраслей не смогли кардинально снять напряженность на рынке труда, так как многие крупнейшие работодатели России продолжали сокращать персонал. На 1 октября 2016 г. штат РЖД, согласно отчету за III квартал, сократился на 30 000 человек (до 761 541 человек) по сравнению с 1 октября 2015 г. В «Ростелекоме» – на 9000, в «АвтоВАЗе» – на 7800 человек, в Сбербанке – на 5900. Пресс-служба РЖД столь большое снижение численности персонала объяснила изменением организационной структуры, переводом персонала в дочерние компании, увольнением по достижению пенсионного возраста, внедрением новых технологий и методов управления, а также оптимизацией расходов. У «Ростелекома» и остальных объяснения схожи – снижение издержек. «АвтоВАЗ», например, в этом году разработал специальную программу сокращений сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, которых на заводе более 5000. Они смогут покинуть предприятие добровольно в обмен на доплату к пенсии в течение пяти лет.

Однако во второй половине 2016 г. некоторые крупные работодатели, адаптировавшись к экономической неопределенности, составили планы развития на ближайшие 2–3 года и возобновили набор персонала, говорит Дмитрий Дереляк, управляющий партнер компании Formatta (входит в Ward Howell).

Расширяют производство

Агрохолдинг «Мираторг» в 2016 г. создал более 4000 рабочих мест, большинство из них – в регионах, рассказал представитель компании. По его словам, расширение штата связано с ростом производства – компания открывает новые фермы, возвращает в оборот сельхозугодья и наращивает объемы выпуска. Сейчас «Мираторгу» более всего нужны операторы-животноводы и механизаторы, а из руководящего состава не хватает руководителей ферм, агрономов и ветеринарных врачей.